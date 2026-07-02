Juicio por la muerte de Maradona: el sobrino que encontró a Diego sin vida reveló cómo fueron sus últimas horas

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este jueves un testimonio central con la declaración de Jonathan Espósito, sobrino del exfutbolista, quien convivió con él durante la internación domiciliaria en Tigre y fue una de las personas que lo encontró sin vida el 25 de noviembre de 2020.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, Espósito reconstruyó cómo fueron los últimos días de Maradona y describió un deterioro físico progresivo que, según afirmó, fue advertido al equipo médico sin que se tomaran medidas.

Durante más de tres horas de declaración, el testigo explicó que su función era acompañar a Diego en su rutina diaria y que se había mudado a la casa de Tigre semanas antes de su fallecimiento.

Con el correr de su testimonio, relató que Maradona permanecía cada vez más tiempo acostado, casi no caminaba y había dejado de alimentarse con normalidad.

"En el último momento yo no lo veía bien a mi tío y les decía a los enfermeros para que le avisaran a Luque", sostuvo en referencia al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa.

Espósito recordó que el 16 de noviembre de 2020 llamó personalmente a Luque porque observó que Diego estaba muy hinchado y además creía que seguía en la vivienda únicamente para recuperarse de la operación en la cabeza, cuando en realidad el objetivo era avanzar con un tratamiento por sus adicciones.

El testigo aseguró que no había aparatología médica en la vivienda y que no existía un control estricto sobre su alimentación.

"Él comía lo que quería, nadie lo controlaba. Los últimos días prácticamente no comió", declaró.

También recordó que la última comida que vio hacer a Maradona fue el 23 de noviembre, dos días antes de su muerte, cuando consumió unos sándwiches de miga.

Sobre la noche previa al fallecimiento, Espósito contó que ingresó junto a un enfermero para suministrarle la medicación.

"Tenía la remera mojada. Quisimos cambiársela, pero no quiso. El enfermero insistió y Diego dijo 'basta', entonces nos fuimos", relató.

Al reconstruir la mañana del 25 de noviembre, recordó que descendió a la cocina entre las 9 y las 10 y esperaba la llegada de la psiquiatra Agustina Cosachov y del psicólogo Carlos Díaz, quienes debían asistir al exfutbolista.

Su declaración forma parte de la etapa del juicio en la que la fiscalía busca reconstruir las condiciones de la internación domiciliaria y determinar si existieron negligencias o incumplimientos por parte del equipo médico que asistía a Maradona antes de su muerte.