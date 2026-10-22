Ezeiza operará con una pista reducida durante 18 días: qué vuelos se cancelan y cuáles tendrán escalas

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini comenzará este domingo 25 de octubre un período de operación restringida que se extenderá durante 18 días, debido a obras de infraestructura que reducirán considerablemente la longitud disponible de una de sus pistas.

Hasta el 11 de noviembre, el aeropuerto funcionará con una sola pista habilitada y una extensión operativa reducida de 3.300 a 1.850 metros. La situación obligó a las compañías aéreas a reorganizar sus vuelos, especialmente aquellos operados con aeronaves de mayor porte.

Como consecuencia, 14 aerolíneas internacionales suspenderán temporalmente sus servicios directos desde Ezeiza, mientras que otras mantendrán sus operaciones con escalas técnicas, menos frecuencias o modificaciones en sus itinerarios.

Por qué Ezeiza tendrá restricciones

La intervención contempla la rehabilitación de la pista secundaria y trabajos en el sector donde se cruza con la principal. Las tareas forman parte de un plan de inversión de 110 millones de dólares que incluye además la modernización del sistema de balizamiento, la repavimentación del rodaje Alfa y la construcción de nuevos módulos destinados al servicio de rampa.

La reducción a 1.850 metros de longitud operativa condicionará especialmente a los aviones de gran porte utilizados en vuelos de larga distancia, debido a los requerimientos necesarios para realizar despegues y aterrizajes.

Durante el período de obras, 14 compañías internacionales interrumpirán temporalmente sus conexiones directas con Ezeiza:

Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, China Eastern, Delta, Emirates, Ethiopian Airlines, KLM, Lufthansa, Swiss, United Airlines y Turkish Airlines.

Según la información disponible, las empresas comenzaron con anticipación a comunicarse con los pasajeros alcanzados por los cambios para ofrecer reprogramaciones, devolución de pasajes o alternativas mediante otras escalas y aeropuertos de la región.

Los pasajeros con vuelos previstos entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre deberán verificar directamente con cada compañía las condiciones particulares de su reserva.

Aerolíneas Argentinas, Iberia y otras compañías modificarán sus vuelos

Otras empresas decidieron mantener sus operaciones, aunque deberán realizar modificaciones. Aerolíneas Argentinas incorporará una escala técnica en Río de Janeiro para sus servicios hacia Madrid y Roma.

Air Europa realizará una parada intermedia en Montevideo, mientras que Iberia reducirá su programación a dos frecuencias diarias hacia Madrid, también con escala en la capital uruguaya.

Level operará una frecuencia diaria hacia Barcelona con parada en Montevideo y Plus Ultra reducirá su programación a dos vuelos semanales con destino a Madrid.

En el caso de Arajet, habrá escalas en Resistencia y Asunción para sus servicios hacia República Dominicana, mientras que Copa Airlines incorporará paradas en Rosario y Córdoba antes de continuar hacia Panamá.

LATAM, por su parte, suspenderá temporalmente el tramo directo entre Buenos Aires y Miami, mientras que ITA Airways mantendrá sus servicios con adaptaciones operativas.

Qué vuelos seguirán operando normalmente

Las compañías que utilizan principalmente aeronaves medianas o de menor porte tendrán menos dificultades para operar con la longitud de pista disponible.

Entre ellas se encuentran JetSMART, Andes, GOL, Sky Airline, Avianca y Boliviana de Aviación, que mantendrán sus itinerarios sin modificaciones significativas, de acuerdo con la programación informada.

Las restricciones comenzarán este domingo 25 de octubre y, de mantenerse el cronograma previsto para las obras, la operación habitual de Ezeiza podrá recuperarse después del 11 de noviembre.