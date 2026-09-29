El nuevo reporte de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló las condiciones de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. El informe corresponde al período enero-junio de 2026. Uno de los puntos más destacados es que más del 50% de los presos no tiene condena firme.

El relevamiento incluye la evolución de la población alojada y su situación procesal. También abarca las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, fallecimientos, medidas de fuerza y las condiciones materiales de encierro.

La situación en Marcos Paz

El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz aloja varones mayores de 18 años. A junio de 2026, se encuentran alojadas 1.875 personas privadas de libertad, distribuidas en las cinco unidades residenciales.

La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas. Esto significa que contaba con 125 plazas disponibles.

Sobre la situación procesal, casi el 57% de los detenidos se encuentran procesados. Esto significa que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme.

En el primer semestre se relevaron 1.237 reclamos relacionados con salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados. Se registraron además tres fallecimientos a lo largo de los seis meses. Ninguno estuvo asociado a un hecho violento, sino a una enfermedad. También se realizaron 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.

La situación en Ezeiza

El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026, se encuentran 1.905 personas privadas de libertad, distribuidas en las siete unidades residenciales. La capacidad declarada es de 1.947, lo que significa que contaba con 42 plazas disponibles.

Más del 50% de los presos en Ezeiza y Marcos Paz no tiene condena firme

La situación procesal advierte los mismos números. En Ezeiza, casi el 53% de los detenidos se encuentran procesados. Esto significa que más de 5 de cada 10 presos no cuentan con una condena firme.

De enero a junio se relevaron 1.472 demandas. El mayor reclamo fue por salud, condiciones materiales de detención, acceso a la justicia y traslados.

A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró un total de 15 fallecimientos. Diez de ellos fueron a causa de una enfermedad. Los otros cinco casos fueron muertes violentas: cuatro producto de ahorcamiento y uno por incendio.

Se llevaron a cabo 27 medidas de fuerza. La mayor parte fueron motivadas por pedidos de traslado o cambio de alojamiento, acceso a la salud y condiciones materiales de detención. En este sentido, 21 fueron por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazos de alimentos, uno por ingesta de alimentos no consumibles y el último sin identificar.

El informe de la Procuración Penitenciaria expone las condiciones de detención en dos de los complejos más importantes del país.