La Justicia de Estados Unidos resolvió a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, en un fallo emitido por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La decisión revierte la condena previa contra el país y respalda la legalidad del proceso de estatización realizado en 2012.

El litigio, iniciado en 2015, podría tener un nuevo capítulo si las partes recurren a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró el fallo y cuestionó al presidente Javier Milei por sus críticas a la expropiación de YPF.

Sostuvo que la decisión judicial “deja en evidencia años de mentiras” y rechazó lo que definió como un “relato impulsado por los buitres” para desacreditar la nacionalización.

Además, afirmó que los cuestionamientos no fueron personales, sino dirigidos a “una decisión soberana” y vinculados a la defensa de intereses extranjeros.

Defensa de la expropiación

Kicillof calificó la estatización como “una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas” y remarcó que YPF es actualmente un actor central para el modelo energético y económico argentino.

Cristina Fernández de Kirchner: respaldo jurídico e institucional

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió la expropiación desde una perspectiva jurídica. Señaló que la medida se realizó “conforme a derecho” y sostuvo que “las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución”.

También destacó el rol del estudio Sullivan & Cromwell en la defensa del Estado argentino en los tribunales de Nueva York.

Impacto en la energía

Cristina Kirchner vinculó la decisión de 2012 con el desarrollo de Vaca Muerta y el actual superávit energético.

Afirmó que la recuperación de YPF permitió fortalecer la soberanía energética y generar ingresos de miles de millones de dólares para el país.