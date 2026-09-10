Una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre en agosto

La Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,6% en agosto y quedó por encima de la inflación general del mes, que fue del 1,7%. De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para cubrir el conjunto de bienes y servicios que determina la línea de pobreza.

El aumento de agosto llevó a la CBT a acumular una suba del 22,7% en los primeros ocho meses de 2026 y del 38,3% en los últimos doce meses. La canasta incluye, además de alimentos, otros gastos considerados esenciales, como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, también aumentó 2,6% durante agosto. Para un hogar de cuatro integrantes, el monto necesario para cubrir las necesidades alimentarias básicas llegó a $726.469.

La CBA acumuló así una variación del 23,2% desde enero y del 39,6% en la comparación interanual. El incremento también quedó por encima de la evolución mensual de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC, que fue del 1,7% en agosto.

Para una persona adulta, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza fue de $519.578,43 durante el octavo mes del año. Ese valor funciona como referencia para calcular las necesidades de hogares de diferentes tamaños y composiciones.

En el caso de un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el ingreso mínimo requerido alcanzó $1.278.162,94. Para una familia de cuatro personas, integrada por dos adultos y dos niños, el monto ascendió a $1.605.497,35.

En los hogares de cinco integrantes, el ingreso necesario para no quedar por debajo de la línea de pobreza llegó a $1.688.629,90. El cálculo corresponde a una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, según las composiciones de referencia utilizadas por el INDEC.

En cuanto a la indigencia, una persona necesitó $235.103,36 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria durante agosto. Para un hogar de tres integrantes, el monto fue de $578.354,27, mientras que una familia de cuatro necesitó $726.469,38.

Para los hogares de cinco integrantes, la línea de indigencia se ubicó en $764.085,92. Estos valores se utilizan para determinar si los ingresos de los hogares alcanzan a cubrir una canasta alimentaria considerada esencial.

La diferencia entre ambas mediciones es central para las estadísticas sociales: la CBA establece la línea de indigencia, mientras que la CBT amplía ese conjunto de alimentos para incorporar otros bienes y servicios necesarios. El INDEC utiliza la relación entre los ingresos de los hogares y estas canastas para establecer las condiciones de pobreza e indigencia.