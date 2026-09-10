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DATOS DE INDEC

Una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre en agosto

El valor de la canasta que marca la línea de pobreza avanzó casi un punto por encima del IPC de agosto. Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497.

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Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 19:27
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El aumento de agosto llevó a la CBT a acumular una suba del 22,7% en los primeros ocho meses de 2026 y del 38,3% en los últimos doce meses.

La Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,6% en agosto y quedó por encima de la inflación general del mes, que fue del 1,7%. De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para cubrir el conjunto de bienes y servicios que determina la línea de pobreza.

El aumento de agosto llevó a la CBT a acumular una suba del 22,7% en los primeros ocho meses de 2026 y del 38,3% en los últimos doce meses. La canasta incluye, además de alimentos, otros gastos considerados esenciales, como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, también aumentó 2,6% durante agosto. Para un hogar de cuatro integrantes, el monto necesario para cubrir las necesidades alimentarias básicas llegó a $726.469.

La CBA acumuló así una variación del 23,2% desde enero y del 39,6% en la comparación interanual. El incremento también quedó por encima de la evolución mensual de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC, que fue del 1,7% en agosto.

Para una persona adulta, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza fue de $519.578,43 durante el octavo mes del año. Ese valor funciona como referencia para calcular las necesidades de hogares de diferentes tamaños y composiciones.

En el caso de un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el ingreso mínimo requerido alcanzó $1.278.162,94. Para una familia de cuatro personas, integrada por dos adultos y dos niños, el monto ascendió a $1.605.497,35.

En los hogares de cinco integrantes, el ingreso necesario para no quedar por debajo de la línea de pobreza llegó a $1.688.629,90. El cálculo corresponde a una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, según las composiciones de referencia utilizadas por el INDEC.

En cuanto a la indigencia, una persona necesitó $235.103,36 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria durante agosto. Para un hogar de tres integrantes, el monto fue de $578.354,27, mientras que una familia de cuatro necesitó $726.469,38.

Para los hogares de cinco integrantes, la línea de indigencia se ubicó en $764.085,92. Estos valores se utilizan para determinar si los ingresos de los hogares alcanzan a cubrir una canasta alimentaria considerada esencial.

La diferencia entre ambas mediciones es central para las estadísticas sociales: la CBA establece la línea de indigencia, mientras que la CBT amplía ese conjunto de alimentos para incorporar otros bienes y servicios necesarios. El INDEC utiliza la relación entre los ingresos de los hogares y estas canastas para establecer las condiciones de pobreza e indigencia.

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