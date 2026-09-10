El INDEC confirmó la inflación de agosto: fue del 1,7% y retomó la tendencia a la baja

La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó este jueves el INDEC, y retomó el sendero de desaceleración después del 2,1% registrado en julio.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló así una suba del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.

El resultado estuvo en línea con las expectativas del mercado. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado una inflación de 1,7% para agosto, con el mismo registro estimado para la inflación núcleo.

El dato representa una baja de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,1% de julio, cuando el índice había interrumpido una racha de tres meses consecutivos de desaceleración. En junio había sido de 1,9%, mientras que mayo había cerrado en 2,1%.

La inflación porteña había anticipado esta tendencia. El IPC de la Ciudad de Buenos Aires también registró una variación del 1,7% en agosto, aunque las canastas y ponderaciones utilizadas por CABA y el INDEC son diferentes. El indicador porteño acumuló 21,5% en el año y 33,3% interanual.

El resultado nacional será también una referencia para las próximas actualizaciones vinculadas a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales, cuyos mecanismos de movilidad toman como referencia la evolución del IPC.

Con este registro, el proceso de desinflación vuelve a mostrar una señal favorable para el Gobierno, aunque el dato mensual todavía se mantiene por encima del ritmo que el presidente Javier Milei había planteado como objetivo para la segunda mitad del año.

El INDEC continuará con la publicación mensual del IPC. El próximo dato, correspondiente a septiembre, permitirá determinar si la desaceleración se sostiene durante el segundo semestre.