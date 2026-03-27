El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo con la decisión de auditar a los organismos encargados del control sanitario. La Auditoría General de la Nación avanzará sobre la ANMAT y el INAME para determinar posibles responsabilidades en el caso. La medida se enmarca en la causa judicial que investiga la distribución de fentanilo adulterado, un episodio que dejó al descubierto graves irregularidades en los controles del sistema sanitario.

La decisión fue comunicada en un encuentro realizado en el edificio Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, donde familiares de las víctimas fueron informados sobre el avance de la auditoría en un taller de planificación participativa.

Aunque aún no hay una fecha definida para el inicio de las auditorías, el objetivo será analizar el funcionamiento de los organismos y detectar fallas en los mecanismos de control, producción y trazabilidad de medicamentos.

Según la investigación que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, el caso evidenció una cadena de errores críticos, que incluyó demoras en la detección del problema, controles insuficientes y fallas en el retiro del producto del mercado.

El impacto del caso es contundente: la Justicia ya confirmó 111 muertes vinculadas al consumo del opioide adulterado, sobre un total de 159 casos analizados.

En paralelo, hay 14 personas procesadas y detenidas, entre ellas el empresario Ariel García Furfaro, señalado como uno de los principales responsables. Está acusado de haber participado en la adulteración del medicamento a través de decisiones vinculadas a su producción y distribución.

La investigación apunta a un lote específico del fármaco, cuya fabricación habría estado atravesada por múltiples irregularidades y alertas que no fueron atendidas a tiempo.