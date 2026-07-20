Luego de que Argentina se consagre subcampeona del Mundial este domingo, las dudas recaían sobre si habría feriado o asueto este lunes. Esto había sido adelantado por el Gobierno Nacional ya que, en caso de un recibimiento a la Selección en el país, se podría declarar feriado por cuestiones de seguridad y logística. Sin embargo, la presidencia aguardaba la decisión de los jugadores.

Una vez que finalizaron los festejos por el subcampeonato este domingo, el presidente Javier Milei publicó un tweet indicando que "en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional."

Es decir, se había decidido que este lunes sería día laboral normal y que el feriado se daría el día de la Selección elija celebrar con la gente, una vez llegados a Buenos Aires.

Durante esta mañana los planes cambiaron y el Gobierno nacional comunicó que no habrá celebraciones de parte del plantel de la Selección en el país, por lo cual solo se hará un recibimiento protocolar en Ezeiza con autoridades.

Esta decisión ha sido tomada por el plantel, quienes comunicaron su decisión de no festejar dado el resultado y el desaliento que siente el equipo en este momento.

Por esta situación, se descarta por el momento que haya algún feriado o asueto significativo, ya que no habría festejos ni necesidad de un operativo que requiera suspender actividades o decretar día no laborable.

Además, se indicó que algunos jugadores del equipo no volverían al país y viajarían directamente a sus clubes a continuar con sus equipos. Este sería el caso de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes viajaron de Nueva York a Miami.

Tampoco llegarán a Argentina Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso.