El Gobierno de Javier Milei evalúa decretar feriado o día no laborable para este lunes o martes con el objetivo de recibir a la Selección argentina, tras la final del Mundial de Estados Unidos. De acuerdo con dos fuentes oficiales, el Ejecutivo pretende organizar la llegada al país del plantel, ya mantiene conversaciones para colaborar con la logística de la recepción y piensa facilitarte a la población su acercamiento con los hombres. Si bien el presidente ofreció la Casa Rosada para el reconocimiento, se barajan otras opciones y la decisión final será del equipo conducido por Lionel Scaloni.

"Es prácticamente un hecho, aún perdiendo. Están definiendo cuál de las dos medidas toman", enfatizó una alta fuente del gabinete, que dio cuenta de las reuniones que existieron en Balcarce 50 para diagramar la logística. El conjunto nacional disputará el encuentro el domingo a las 16 y el regreso será en las primeras horas del lunes, por lo que cualquier agasajo popular ocurriría el martes.

La intención de la gestión libertaria es garantizar que decenas o centenares de miles de personas que quieran acercarse para agradecer a los futbolistas su performance en la copa se pueda hacer sin las complicaciones de una jornada hábil tradicional.

Se prevé otra gran concentración de hinchas de la Selección tras la final Fotos: Télam

Esta información contrasta con lo expresado este jueves por el nuevo vocero, Adrián Ravier, quien utilizó un término extraño para referirse a esta posibilidad. Habló de asueto cuando esa resolución afecta solo a la administración pública nacional, es decir a los estatales. De igual modo, el sucesor de Manuel Adorni dijo a Infobae: . “Para Javier Milei y para este gobierno el trabajo está ante todo y, en principio, no veo un asueto como ocurrió en otros países”.

Por su parte, otra fuente del oficialismo confirmó las charlas para avanzar en una histórica recepción: "Ya comienzan hoy las primeras reuniones, la idea es tener ya todo listo y que después decidan los jugadores si quieren venir a la Casa Rosada. Caso contrario, nos acomodaremos a lo que ellos quieran y lo organizamos. Por lo pronto, ya dejamos armados algunas propuestas".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó este jueves a este medio : "Es un ejemplo de Argentina, es todo lo que está bien. Estamos esperando la decisión de los jugadores respeto de lo que quieran hacer".

Consultado sobre si es viable mantener el esquema de un micro transportando a los jugadores, aseguró: "Es posible hacerlo". Sin embargo, en la cartera de Seguridad sostienen que "no es la mejor idea". “Si vinieran los jugadores, tienen que llegar en helicóptero, nada de micro. Y olvídate de un despliegue light como con Maradona. Vallado a 40 metros y bomberos con mangueras para evitar estampidas. Riesgoso, pero si se copan, lo hacemos”, señaló un especialista del Gobierno.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri se refirió al posible recibimiento popular del equipo tras la final del Mundial 2026. “Si vienen o no, no es una decisión nuestra. Si vienen, la AFA seguramente y los jugadores definirán qué es lo que tienen ganas de hacer, pero la Ciudad va a estar preparada para acompañar el tipo de festejo que ellos quieran tener”, manifestó a MDZ.

“Es imposible definirlo hoy, porque estamos hablando en abstracto de algo que no se definió”, sostuvo el alcalde, quien, ante la pregunta de si la Ciudad puede afrontar una movilización de centenares de miles de personas, contestó: “Sin ninguna duda. La Ciudad está preparada, nos encantaría recibirlos, depende más de ellos que de nosotros, y para mí amerita un festejo más allá del resultado”.