El Gobierno nacional confía en que la tercera revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será aprobada, aunque admitió que podría solicitar un waiver -una dispensa ante el incumplimiento de una meta- si durante la evaluación surge algún desvío respecto de los compromisos acordados.

La posición fue expresada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa. “La Argentina sobre cumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, afirmó.

La declaración se produjo mientras una misión técnica del FMI permanece en la Argentina para completar la tercera revisión del acuerdo, iniciada el 21 de septiembre. Los técnicos del organismo analizan principalmente la evolución de las cuentas públicas y la acumulación de reservas internacionales al cierre del segundo trimestre.

La revisión puede habilitar un nuevo desembolso cercano a los US$900 millones, correspondiente a los fondos previstos dentro del programa para 2026. La aprobación técnica debe luego ser elevada al Directorio Ejecutivo del organismo.

Uno de los puntos que concentra la atención es el resultado fiscal. Durante el primer semestre, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones, mientras que la meta vigente para el 30 de junio había quedado establecida en $6,86 billones. El desvío fue de aproximadamente $574.000 millones, por lo que el cumplimiento de ese objetivo podría requerir una dispensa del Fondo.

En materia de reservas, en cambio, el Gobierno llega a la revisión con un argumento favorable. El Banco Central acumuló más de US$14.000 millones en compras de divisas durante el año, por encima del objetivo de compras establecido en el programa. Sin embargo, la evaluación del FMI no se limita al volumen bruto adquirido, sino que contempla la evolución de las reservas netas computables según la metodología acordada.

El antecedente más reciente del programa muestra que los waivers ya fueron utilizados. En mayo, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y otorgó una dispensa por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas correspondiente a fines de 2025. En esa oportunidad también se modificaron algunos objetivos del programa.

Ravier también sostuvo que la recaudación de IVA y Ganancias está mostrando una mejora, un dato que, según planteó, permitiría al Gobierno sostener los gastos previstos sin necesidad de avanzar en nuevos recortes.

Consultado por las demoras en los pagos a prestadores de PAMI y del sistema de discapacidad, el vocero aseguró que los desembolsos “se están realizando” y que el Ministerio de Economía trabaja para cumplir con esas obligaciones.

El funcionario también señaló que el proceso de desaceleración de la inflación continuará, aunque reconoció que la economía argentina enfrenta factores externos que agregan presión. Entre ellos mencionó el conflicto en Medio Oriente y el nivel de las tasas de interés internacionales.

La definición sobre la revisión quedará en manos del organismo una vez que finalice el análisis técnico. Para el Gobierno, el objetivo es que el FMI considere cumplido el programa en sus aspectos centrales y, si identifica algún desvío, acepte una eventual solicitud de waiver para permitir la continuidad del acuerdo y habilitar el próximo desembolso.