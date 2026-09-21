Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó este lunes a la Argentina para dar inicio a la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno. La delegación, encabezada por Joyce Wong, nueva jefa de misión para el país, evaluará el cumplimiento de las metas acordadas y, en caso de aprobarse, podría destrabar un desembolso cercano a los US$900 millones.

La visita, que se extenderá durante la semana, no contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Asamblea General de la ONU.

Las metas bajo la lupa

El FMI concentrará su análisis en dos frentes principales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. El programa vigente establece para 2026 una meta de superávit primario del 1,4% del PBI. Sin embargo, el Gobierno reconoció que su proyección para el año es del 1,3%, lo que implicaría un incumplimiento de ese objetivo.

En el frente cambiario, la situación es más favorable. El Banco Central superó la meta anual de compras de divisas fijada en US$10.000 millones** al acumular más de **US$14.200 millones durante 2026. Según estimaciones de la consultora Analytica, la autoridad monetaria también estaría por encima del objetivo de acumulación neta de reservas de US$8.000 millones**, alcanzando los **US$9.000 millones.

Un vencimiento en paralelo

La revisión se desarrolla en una semana clave para las finanzas argentinas. El viernes 25 de septiembre vence un pago al FMI por US$803 millones**, correspondiente a capital. El cronograma del organismo contempla además otros dos vencimientos: uno de **US$840 millones para principios de noviembre y otro de US$344 millones en diciembre.

La misión de Joyce Wong mantendrá reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, además de representantes del sector privado. Una vez finalizados los encuentros técnicos, el Directorio Ejecutivo del organismo deberá dar el visto bueno final para habilitar el desembolso.