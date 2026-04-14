El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina y elevó la estimación de inflación, en un contexto de deterioro de las condiciones económicas generales del país. Según el último informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO), el organismo proyecta que el PBI crecerá un 3,5% en 2026, lo que implica una baja de 0,5 puntos respecto a la estimación previa. Para 2027, en tanto, se mantiene una expansión del 4%.

En paralelo, el FMI ajustó de forma significativa la previsión inflacionaria: ahora estima que el costo de vida alcanzará el 30,5%, casi el doble de lo proyectado seis meses atrás, cuando se ubicaba en el 16,5%. En materia laboral, el organismo también anticipó un incremento del desempleo, que llegaría al 7,2%, con una suba de 0,6 puntos en relación a las proyecciones anteriores.

Las nuevas cifras se alinean con estimaciones recientes del Banco Central, lo que refuerza la lectura de un escenario económico más exigente y volátil. A pesar del ajuste, el FMI sostiene que la Argentina mantendrá uno de los niveles de crecimiento más altos de la región, por encima de otras economías latinoamericanas.

El informe fue presentado por el economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, quien remarcó que las revisiones responden, en parte, a la caída de la actividad hacia fines de 2025, un período marcado por tensiones económicas y el contexto electoral.