La Fragata Libertad ofrece 40 lugares para acompañar su regreso a Buenos Aires

La Fragata ARA Libertad abrirá una oportunidad excepcional para el público: 40 personas podrán subir a bordo y acompañar su regreso a Buenos Aires luego de completar su 54° Viaje de Instrucción.

La propuesta está prevista para el sábado 19 de septiembre, cuando el buque escuela arribe al Apostadero Naval Buenos Aires después de aproximadamente seis meses de navegación por la costa este del continente americano.

En total serán 20 personas seleccionadas, que podrán asistir junto con un acompañante. La inscripción es abierta al público y se realiza a través de la cuenta oficial de la Armada Argentina en Instagram.

Para participar hay que seguir la cuenta @ArmadaArgentinaOf, darle “me gusta” a la publicación de la convocatoria, compartirla en las historias y etiquetar a la Armada. También se debe mencionar en los comentarios a la persona que acompañaría al participante en caso de ser seleccionado.

Los nombres de las 20 personas elegidas se conocerán el lunes 14 de septiembre. El embarque está previsto para el sábado 19 desde el Apostadero Naval Buenos Aires.

La experiencia permitirá acompañar desde el mar la llegada de uno de los buques más emblemáticos de la Armada Argentina, una posibilidad poco habitual para el público general.

La Fragata Libertad había partido de Buenos Aires el 11 de abril con más de 250 personas a bordo, entre oficiales, suboficiales, cabos, guardiamarinas e invitados. Durante el viaje realizó escalas en nueve puertos extranjeros.

El buque escuela cumple además una función central en la formación de los futuros oficiales de la Armada. En esta travesía participaron 45 estudiantes, que combinaron clases académicas con tareas operativas y actividades propias de la navegación.

Con el regreso previsto para el 19 de septiembre, la Fragata Libertad pondrá fin a una nueva travesía de instrucción y volverá a Buenos Aires después de más de cinco meses en el mar.