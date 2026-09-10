El presidente Javier Milei suspendió el viaje a Londres que tenía previsto realizar en octubre, en medio del nuevo escenario de tensión diplomática con el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas.

La visita contemplaba una disertación en la Universidad de Oxford y encuentros con empresarios. El viaje había sido confirmado públicamente apenas horas antes, con fecha prevista para el 21 de octubre.

La modificación de la agenda presidencial se produjo después de que el Gobierno argentino profundizara su ofensiva por la soberanía de las islas. Milei anunció nuevas medidas contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas y anticipó el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones frente a actividades que la Argentina considera ilegales.

La posición británica también se mantuvo firme. La ministra de Exteriores Kirsty McNeill afirmó ante el Parlamento que no existe ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las islas y ratificó el respaldo de Londres a sus habitantes.

El viaje había adquirido una particular relevancia porque, aunque no estaba previsto un encuentro con el primer ministro británico Andy Burnham, Milei iba a permanecer en territorio británico en un momento de fuerte discusión diplomática alrededor de Malvinas. La agenda incluía además actividades vinculadas con la Argentina Week.

La suspensión representa un cambio respecto de la agenda internacional que el Gobierno había informado durante las últimas horas. Antes de conocerse esta decisión, la Casa Rosada mantenía previsto un recorrido que incluía actividades en Nueva York, Washington, París y Londres.

Por ahora, el Gobierno no difundió públicamente un detalle completo sobre los motivos de la modificación, aunque el cambio de escenario alrededor de Malvinas se produjo inmediatamente después de la confirmación del viaje.