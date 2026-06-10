La incorporación de Manuel Adorni al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias volvió a poner el foco sobre el nuevo esquema tributario impulsado por el Gobierno nacional y permitió conocer qué otros funcionarios de primera línea ya forman parte del sistema. De acuerdo con información surgida de registros tributarios, el funcionario formalizó su adhesión esta semana bajo la modalidad denominada “Ganancias Simplificada”, creada a partir de la Ley 27.799 y reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La incorporación de Adorni adquiere especial relevancia porque se produce mientras enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que tramita en el fuero federal y que incluye medidas destinadas a reconstruir la evolución de su patrimonio. Además del jefe de Gabinete, otros tres integrantes de la administración nacional aparecen registrados dentro del régimen. Entre ellos figura Federico Sturzenegger, cuya adhesión fue registrada en mayo. También aparece Santiago Viola, incorporado durante abril, y Andrés Vázquez, quien se sumó en marzo.

El sistema busca simplificar determinados aspectos vinculados a la liquidación y presentación del Impuesto a las Ganancias, reduciendo la cantidad de información requerida a los contribuyentes alcanzados por el esquema.

Pettovello, registrada como monotributista

El relevamiento también permitió observar situaciones particulares dentro del gabinete nacional. La ministra Sandra Pettovello continúa registrada como monotributista, mientras que Karina Milei figura inscripta en una categoría inicial del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

En contraste, no se encontraron registros de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias a nombre del presidente Javier Milei ni de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tampoco aparecen incorporados otros funcionarios de las principales áreas del Ejecutivo nacional.

La situación de Adorni cobra especial atención debido al avance de la investigación judicial que busca determinar si existe correspondencia entre los bienes declarados por el funcionario y los ingresos que percibió durante los últimos años.

En ese expediente intervienen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes impulsaron distintas medidas para acceder a información patrimonial, bancaria y tributaria del funcionario.

Mientras continúa la investigación, se espera que Adorni presente información adicional sobre su patrimonio, tal como adelantó públicamente en los últimos días.