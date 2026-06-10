Con la mirada puesta en el calendario electoral del próximo año, Karina Milei participó de una reunión con diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), donde el principal mensaje estuvo orientado a consolidar el respaldo interno al proyecto político encabezado por Javier Milei.

El encuentro se realizó este lunes por la noche en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a integrantes de la bancada oficialista en un clima que, según describieron participantes de la reunión, combinó aspectos políticos con una dinámica más distendida e informal.

Pettovello, entre los legisladores

Uno de los datos que llamó la atención fue la presencia de Sandra Pettovello, cuya asistencia generó especulaciones en algunos sectores políticos. Sin embargo, desde el oficialismo descartaron que durante la cena se hayan abordado cuestiones vinculadas a eventuales cambios en el Gabinete nacional.

De acuerdo con distintas versiones surgidas tras el encuentro, el mensaje central estuvo enfocado en fortalecer el trabajo conjunto del espacio y en consolidar el respaldo a una eventual búsqueda de continuidad del proyecto libertario más allá del actual mandato presidencial.

Bornoroni, el impulsor del summit libertario

La convocatoria fue impulsada por el presidente del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien había comenzado a organizar la actividad días antes. Algunos legisladores desconocían de antemano que Karina Milei y Pettovello participarían de la reunión.

El encuentro también tuvo lugar en un contexto atravesado por diferencias internas que en las últimas semanas quedaron expuestas en distintos debates legislativos. Las discusiones en torno al tratamiento de pliegos judiciales y algunas posiciones adoptadas por sectores del oficialismo generaron tensiones que buscaron ser relativizadas por sus protagonistas.

En ese sentido, Patricia Bullrich reiteró públicamente su respaldo al rumbo del Gobierno y rechazó las versiones que la ubicaban en una posición de confrontación con la conducción libertaria. Además, negó estar impulsando un proyecto presidencial propio y ratificó su acompañamiento a la gestión de Milei.

Mientras tanto, la agenda legislativa permanece relativamente despejada durante los próximos días, aunque en el oficialismo trabajan para avanzar en nuevas iniciativas antes de fin de mes. Entre ellas aparece el tratamiento del denominado Súper RIGI, uno de los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso.

La reunión de este lunes dejó una señal clara hacia el interior de La Libertad Avanza: reforzar la cohesión interna, ordenar la estrategia política y comenzar a delinear el camino electoral con la continuidad del proyecto libertario como principal objetivo.