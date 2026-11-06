Giro en la causa contra Manuel Adorni: el fiscal descartó el enriquecimiento ilícito y pidió cambiar de fuero

La causa contra el exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni podría dejar los tribunales de Comodoro Py para pasar al fuero Penal Económico, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita consideró que no hay indicios para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito.

En un dictamen publicado por Infobae al que tuvo acceso el medio Agencia Noticias Argentinas, apuntó que las pruebas recabadas en la investigación no permiten respaldar que el exfuncionario mileísta se haya enriquecido durante su paso por la gestión pública.

De esta forma, Pollicita solicitó que la causa sea tratada por la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar si existió una posible evasión tributaria.

Tras el requerimiento del fiscal, la defensa de Adorni había presentado un escrito en el que justificó que muchos de los gastos que estaban bajo la lupa, como la mansión en Indio Cuá y un departamento en Caballito, se habían realizado con ahorros en Bitcoins que había obtenido entre 2014 y 2018.

De acuerdo a su explicación, el exfuncionario había hecho compras de criptomonedas de forma presencial y personal con vendedores a quienes les pagaba en efectivo. En total, había invertido unos US$200.000 en ocho billeteras que, tras liquidarlos años después, se convirtieron en US$591.544,61.

Sin embargo, tras analizar las direcciones de Bitcoin y la situación patrimonial de Adorni desde que cumplió los 18 años de edad, Pollicita advirtió que no hay suficientes pruebas para refutar la versión del exjefe de Gabinete.

Esto no implica un sobreseimiento, sino que ahora el juez Ariel Lijo deberá determinar si aprueba el dictamen del fiscal y declara que la Justicia Federal es incompetente para avanzar en la causa. De hacerlo, el trámite se remitirá al fuero Penal Económico.





