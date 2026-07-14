La mesa política del gobierno nacional volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada y acordó que el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será enviado al Congreso durante el mes de agosto. La iniciativa forma parte del paquete de reformas que impulsa el presidente Javier Milei para consolidar el esquema económico del oficialismo.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación del ministro coordinador, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Durante la reunión, Luis Caputo presentó los avances del proyecto que, según explicaron desde el Ejecutivo, propone que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Además, busca prohibir la emisión de Letras Intransferibles del Tesoro, impedir el financiamiento del déficit fiscal mediante asistencia monetaria y endurecer las sanciones para futuros funcionarios que intenten utilizar la emisión para financiar al Estado.

La propuesta también contempla fortalecer el esquema de gobernanza del organismo para garantizar mayor estabilidad institucional. A ese proyecto podría incorporarse una iniciativa destinada a garantizar la autonomía del INDEC, una idea que, según el vocero presidencial Adrián Ravier, recibió el respaldo del Presidente y comenzará a desarrollarse en los próximos días.

En paralelo, la mesa política repasó la agenda legislativa inmediata. El oficialismo buscará aprobar este jueves en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, facilita los desalojos y endurece los requisitos para futuras expropiaciones. Ese mismo día también se debatirán nuevos pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.

Además, el Gobierno enviará la próxima semana modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar el régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las Ganancias. La iniciativa será presentada oficialmente mediante una conferencia de prensa encabezada por el Ministerio de Economía.

Entre las prioridades del Ejecutivo para el segundo semestre también figuran la reforma del régimen de Zona Fría, que limitaría los subsidios al gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna, y la reforma electoral, cuyo principal objetivo es eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La reunión también sirvió para coordinar acciones preventivas frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño, con un encuentro previsto para la primera semana de agosto entre la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Emergencias en la provincia del Chaco.

Por último, los funcionarios repasaron la agenda de la próxima visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, prevista para el 27 de julio. La titular del organismo mantendrá una reunión con Javier Milei, ofrecerá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, brindará una charla en el Palacio Libertad y visitará el yacimiento de Vaca Muerta como parte de su estadía en el país.