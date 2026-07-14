ARCA permite financiar deudas vencidas: los requisitos para entrar al nuevo plan

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago para que determinados contribuyentes puedan regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social.

El esquema alcanza a obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026, inclusive, junto con multas y otros accesorios. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5875/2026.

El plan está dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. Sin embargo, cada interesado deberá cumplir con las condiciones previstas por ARCA para poder ingresar al régimen.

Qué deudas se pueden incluir en el nuevo plan de ARCA

Entre las obligaciones alcanzadas aparecen deudas impositivas, aduaneras y correspondientes a los recursos de la seguridad social vencidas hasta fines de junio.

También podrán regularizarse multas y accesorios relacionados con esas obligaciones. La resolución aclara que el ingreso al régimen no implica una reducción de intereses resarcitorios o punitorios ni la liberación de las sanciones correspondientes.

El nuevo esquema contempla un pago a cuenta y planes de cuotas, cuyas condiciones varían según el tipo de contribuyente y la obligación que se pretende regularizar.

La cantidad máxima de pagos, el porcentaje del anticipo y las condiciones de financiación no serán iguales para todos los adherentes. ARCA estableció categorías diferenciadas para determinar las facilidades disponibles.

Para ingresar, los contribuyentes deberán utilizar el servicio “Mis Facilidades” de ARCA y seleccionar el plan correspondiente. La adhesión estará habilitada durante el plazo previsto por la normativa.

El régimen también establece causales de caducidad automática ante determinados incumplimientos en el pago de las cuotas. Por ese motivo, quienes ingresen deberán mantener al día el cronograma previsto para conservar las condiciones del plan.

La medida busca facilitar la regularización de obligaciones acumuladas hasta el cierre del primer semestre de 2026 y alcanza específicamente a sectores definidos dentro del universo de contribuyentes.