El Gobierno nacional dejó abierta la puerta a una posible participación argentina en un conflicto bélico en Medio Oriente. El canciller Pablo Quirno no descartó el envío de buques de la Armada en el marco de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

Las declaraciones, realizadas este miércoles, se suman a otras voces oficiales que apuntan en la misma dirección y profundizan el alcance de la posición argentina frente a un escenario internacional cada vez más delicado.

“Está claro de qué lado vamos a estar”

Consultado sobre la posibilidad de involucramiento, Quirno fue directo:

“En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar”, sosuvo..

Si bien en el mismo tramo calificó como “rumores” las versiones sobre un eventual envío de barcos, evitó descartar esa alternativa y dejó planteado un escenario abierto a decisiones futuras.

De los rumores a una posibilidad concreta

En las últimas horas, distintas versiones indicaron que Argentina podría aportar recursos militares en apoyo a Estados Unidos. Aunque no hubo confirmaciones formales, las declaraciones del canciller marcaron un giro respecto de una postura más cauta.

El hecho de no cerrar la puerta a esa posibilidad coloca al país en una posición de alineamiento explícito en un conflicto de escala internacional.

“Cualquier ayuda” que se solicite

A las palabras de Quirno se sumaron las del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien fue consultado sobre un eventual envío de tropas.

“Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, afirmó en declaraciones al diario español El Mundo.

La definición amplía el alcance de una eventual participación, ya que no se limita a recursos específicos y deja abierta la respuesta a distintos tipos de requerimientos.

Un escenario que escala

Las declaraciones oficiales se producen en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, con enfrentamientos que involucran a potencias internacionales y que mantienen en alerta a gran parte del mundo.

En ese marco, la posibilidad de que Argentina aporte medios militares, aunque no confirmada, ya forma parte del debate público tras los dichos de los funcionarios.

Sin definiciones, pero con señales claras

Hasta el momento, no hubo anuncios concretos sobre envíos ni despliegues. Sin embargo, las expresiones del canciller y de otros referentes del Gobierno dejaron en claro una línea de posicionamiento.

La discusión ya no gira solo en torno a versiones o trascendidos, sino a declaraciones oficiales que admiten escenarios que, hasta hace poco, no estaban sobre la mesa.