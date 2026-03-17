La Argentina concretó este martes su salida de la Organización Mundial de la Salud, una decisión que había sido notificada un año atrás y que ahora se hizo efectiva. La confirmación llegó de la mano del canciller Pablo Quirno, quien lo comunicó públicamente a través de sus redes sociales.

El anuncio no solo marca un cambio de posicionamiento internacional, sino que también abre un escenario de incertidumbre sobre cómo se reconfigurará la política sanitaria del país sin la participación en el principal organismo global en la materia.

Un paso formal que ahora tiene impacto real

Según explicó Quirno, la salida se concretó al cumplirse un año de la notificación formal enviada el 17 de marzo de 2025. Esa comunicación fue dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su rol de depositario de la Constitución de la OMS.

El proceso se enmarca en lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que fija el plazo de un año para que la decisión de retiro tenga efecto.

Con ese plazo cumplido, la desvinculación dejó de ser una intención política y pasó a convertirse en un hecho concreto.

El argumento oficial y el cambio de estrategia

Desde el Gobierno sostienen que la salida no implica un aislamiento sanitario, sino un cambio en la forma de vincularse con el mundo. En ese sentido, Quirno aseguró que la Argentina continuará promoviendo la cooperación internacional en salud, pero a través de acuerdos bilaterales y espacios regionales.

La clave del planteo oficial está en reforzar la “soberanía” en la toma de decisiones sanitarias, evitando condicionamientos externos en la definición de políticas públicas.

Sin embargo, el giro genera interrogantes sobre cómo se sostendrán mecanismos de coordinación, intercambio de información y respuesta ante emergencias sanitarias a escala global.

Un movimiento que reaviva el debate

La salida de la OMS vuelve a poner en discusión el rol de los organismos internacionales en áreas sensibles como la salud. Mientras el Gobierno plantea un esquema más autónomo, distintos sectores advierten sobre los riesgos de perder articulación en un sistema que, por definición, trasciende fronteras.

El paso ya está dado y no admite marcha atrás inmediata. A partir de ahora, la atención se centra en cómo impactará esta decisión en la práctica cotidiana del sistema sanitario y en la capacidad del país para integrarse a redes globales en contextos críticos.

La incógnita ya no es si la Argentina se iba a ir, sino qué consecuencias empezarán a sentirse desde este momento.