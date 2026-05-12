En la previa de una nueva marcha universitaria, el Gobierno nacional rechazó las críticas de la Universidad de Buenos Aires por el financiamiento de las casas de altos estudios y aseguró que “no se recortaron presupuestos universitarios”.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que los fondos correspondientes fueron enviados y afirmó que parte de los reclamos responden a otras demandas presupuestarias no vinculadas a recortes directos.

“Se transfirió todo y publiqué todas las transferencias hechas mes a mes”, expresó el funcionario en declaraciones radiales. Además, remarcó que los recursos destinados a los hospitales escuela también fueron girados.

Las declaraciones surgieron luego de cuestionamientos realizados por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien había advertido sobre problemas presupuestarios en distintas áreas universitarias.

Álvarez planteó que el reclamo de la UBA está relacionado con un fondo común destinado a todas las universidades nacionales y cuestionó el momento elegido para profundizar la protesta.

En ese sentido, mencionó el conflicto en el Hospital de Clínicas y señaló que se trata de una situación que, según dijo, “se repite en todos los gobiernos”. También consideró que debería analizarse el funcionamiento financiero del centro de salud.

El funcionario además volvió a cuestionar el perfil político de la movilización convocada por sectores universitarios. “Es un acto opositor completamente político”, sostuvo.

Durante la entrevista, Álvarez también apuntó contra las estructuras políticas y sindicales que, según afirmó, tienen influencia sobre el sistema universitario nacional. Según indicó, las universidades están atravesadas por sectores vinculados al radicalismo y al peronismo sindical.