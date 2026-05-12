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ESTE MARTES

La CGT se suma a la marcha universitaria: "Sin ciencia no hay futuro"

La central obrera se concentrará a las 15 horas en Diagonal Sur y Bolívar. Argumentó que defender la universidad y la ciencia es "proteger el trabajo y el porvenir de millones de argentinos".

Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Martes, 12 de mayo de 2026 a las 08:17
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La central obrera encuadró su participación en un argumento que va más allá de la educación.

La CGT confirmó su participación en la marcha universitaria de este martes y convocó a concentrarse a las 15 horas en Diagonal Sur y Bolívar, en el microcentro porteño, desde donde se movilizará junto a estudiantes y docentes. La movilización tendrá lugar en todo el país.

La central obrera encuadró su participación en un argumento que va más allá de la educación. A través de un video difundido en redes sociales, la Confederación General del Trabajo sostuvo que "un país sin ciencia, sin educación pública, es un país sin desarrollo, sin soberanía y mucho menos un futuro", y planteó que defender la universidad y la ciencia es "proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas".

Los reclamos apuntan a la educación pública, la universidad y la ciencia nacional, y reivindican que "la educación libre y gratuita crea la movilidad social ascendente". La CGT ratificó además su solidaridad con docentes y no docentes universitarios. "Igual que siempre, nos vemos en la calle", cerraron en la convocatoria.

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