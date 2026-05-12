La CGT confirmó su participación en la marcha universitaria de este martes y convocó a concentrarse a las 15 horas en Diagonal Sur y Bolívar, en el microcentro porteño, desde donde se movilizará junto a estudiantes y docentes. La movilización tendrá lugar en todo el país.

La central obrera encuadró su participación en un argumento que va más allá de la educación. A través de un video difundido en redes sociales, la Confederación General del Trabajo sostuvo que "un país sin ciencia, sin educación pública, es un país sin desarrollo, sin soberanía y mucho menos un futuro", y planteó que defender la universidad y la ciencia es "proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas".

Los reclamos apuntan a la educación pública, la universidad y la ciencia nacional, y reivindican que "la educación libre y gratuita crea la movilidad social ascendente". La CGT ratificó además su solidaridad con docentes y no docentes universitarios. "Igual que siempre, nos vemos en la calle", cerraron en la convocatoria.