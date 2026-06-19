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Tras la reunión con Milei

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Adorni

La decisión fue confirmada por el propio Adorni a través de sus redes sociales. En su mensaje, le deseó éxito a Ravier en esta nueva etapa dentro del Ejecutivo

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 19 de junio de 2026 a las 13:53
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Adrián Ravier reemplaza a Manuel Adorni como nuevo vocero presidencial.

El Gobierno nacional confirmó la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, luego de una reunión realizada en la Quinta de Olivos entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La información fue oficializada por el propio Adorni, quien utilizó sus redes sociales para comunicar el nombramiento y desearle éxito en la nueva función. “Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó.

En ese mismo mensaje, el funcionario confirmó la decisión tomada en el encuentro: “Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial”.

La reunión entre Milei y Adorni se produjo en medio de versiones sobre cambios en el Gabinete y movimientos internos en el Gobierno. Desde el entorno del jefe de Gabinete señalaron que el encuentro tuvo como objetivo repasar la agenda de gestión y los próximos compromisos oficiales.

En paralelo, trascendió que la convocatoria presidencial también se dio en un contexto de tensiones políticas y judiciales que rodean al Ejecutivo. Finalmente, Adorni oficializó su salida del rol de vocero presidencial para dar paso a la designación de Ravier.

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