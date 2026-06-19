El Gobierno nacional confirmó la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, luego de una reunión realizada en la Quinta de Olivos entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La información fue oficializada por el propio Adorni, quien utilizó sus redes sociales para comunicar el nombramiento y desearle éxito en la nueva función. “Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó.

En ese mismo mensaje, el funcionario confirmó la decisión tomada en el encuentro: “Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial”.

La reunión entre Milei y Adorni se produjo en medio de versiones sobre cambios en el Gabinete y movimientos internos en el Gobierno. Desde el entorno del jefe de Gabinete señalaron que el encuentro tuvo como objetivo repasar la agenda de gestión y los próximos compromisos oficiales.

En paralelo, trascendió que la convocatoria presidencial también se dio en un contexto de tensiones políticas y judiciales que rodean al Ejecutivo. Finalmente, Adorni oficializó su salida del rol de vocero presidencial para dar paso a la designación de Ravier.