El presidente Javier Milei recibe esta mañana en la Quinta de Olivos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según confirmaron fuentes oficiales.

Desde el entorno del ministro coordinador aclararon que el encuentro es para repasar la agenda de gestión y los próximos compromisos en la agenda.

El mandatario convocó a su jefe de Gabinete en medio de los trascendidos de salida, luego de nuevos movimientos en la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Lo cierto es que el libertario resiste los embates del Congreso que aspira a interpelarlo para luego tratar una moción de censura con intención de remover al funcionario del cargo.

Asimismo, se da en la previa a una nueva foto de respaldo que tendrá lugar en la ciudad de Rosario con motivo del Día de la Bandera.

Pese a las críticas de la oposición y la presión de los aliados, el oficialismo por orden directa de Javier Milei trabaja en blindar a Adorni, ladero de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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