El Gobierno reglamentó el cálculo de aportes sindicales sin horas extra, bonos y aguinaldo

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral al reglamentar el sistema de cálculo de los aportes y contribuciones sindicales. A través del Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, estableció que la base de cálculo ya no incluirá conceptos extraordinarios como las horas extra, los bonos, los premios ni el aguinaldo.

La reglamentación determina que los aportes previstos en los convenios colectivos deberán liquidarse únicamente sobre el salario básico correspondiente a la categoría del trabajador y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual. De este modo, el Ejecutivo busca unificar criterios y evitar interpretaciones diferentes entre empleadores y sindicatos.

Qué conceptos quedan excluidos

Con la nueva normativa, dejan de integrar la base de cálculo de los aportes sindicales los siguientes conceptos:

Horas extras.

Bonos y premios.

Participación en las ganancias.

Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

Plus vacacional.

Sumas no remunerativas.

Cualquier otro pago que no sea habitual, mensual y remunerativo.

Más controles sobre los fondos sindicales

El decreto también establece que las contribuciones patronales acordadas en favor de los sindicatos deberán destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores.

Además, exige que esos recursos sean administrados de manera diferenciada del resto del patrimonio de las organizaciones sindicales, con una contabilidad específica que permita identificar el origen y destino de los fondos.

Según el Gobierno, la reglamentación busca otorgar mayor certeza jurídica sobre el alcance de las disposiciones de la reforma laboral y facilitar su aplicación en la homologación de futuros convenios colectivos.