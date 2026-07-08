Revés para la CGT: la Justicia mantuvo vigente la reforma laboral

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei continuará plenamente vigente luego de que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazara una medida cautelar presentada por la CGT para suspender la aplicación de la norma mientras se resuelve el planteo de inconstitucionalidad.

El fallo representa un nuevo revés judicial para la central obrera, que había apelado la decisión de la jueza Macarena Marra Giménez, quien en mayo ya había dejado sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral. Con esta resolución, la Cámara confirmó ese criterio y mantuvo la vigencia de la ley.

Los camaristas Rogelio Vicenti y Jorge Morán sostuvieron que la CGT no acreditó la existencia de un perjuicio de tal magnitud que justificara una suspensión preventiva de la norma. Además, señalaron que el pedido de la central sindical implicaba anticipar una decisión sobre el fondo del conflicto, algo que excede el alcance de una medida cautelar.

En ese sentido, los jueces remarcaron que el planteo de inconstitucionalidad todavía no fue resuelto y que será la jueza de primera instancia quien deberá pronunciarse sobre ese aspecto en la sentencia definitiva. Mientras tanto, la legislación continuará aplicándose en todo el país.

La disputa judicial comenzó en marzo, cuando un juez laboral suspendió de manera provisoria los artículos vinculados con antigüedad, subcontratación, despidos, vacaciones, período de prueba y banco de horas, entre otros puntos de la reforma. Esa decisión fue posteriormente revertida y el expediente pasó al fuero Contencioso Administrativo Federal.

La Cámara también destacó que la proximidad de la sentencia definitiva reduce el riesgo de un perjuicio irreparable para los trabajadores representados por la CGT. Además, recordó que quienes consideren vulnerados sus derechos conservan la posibilidad de iniciar acciones judiciales individuales mientras continúa el proceso colectivo.