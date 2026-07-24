El Gobierno nacional volvió a colocar este jueves las piedras del memorial en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19 en Plaza de Mayo, luego de haberlas retirado de manera preventiva antes de las celebraciones por la participación de la Selección Argentina en la final del Mundial.

La restitución fue realizada de manera conjunta entre personal del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, que reinstalaron las piedras en el mismo lugar donde se encontraban originalmente.

Desde el Ejecutivo señalaron que el retiro tuvo como único objetivo preservar el memorial y evitar que sufriera daños durante la concentración masiva de personas prevista para los festejos.

Según explicaron fuentes oficiales, la decisión fue adoptada por recomendación de las fuerzas de seguridad y las familias de las víctimas fueron notificadas previamente acerca del procedimiento.

El memorial fue creado en 2021 a partir de una iniciativa impulsada por familiares de personas fallecidas por coronavirus. Cada piedra lleva escrito el nombre de una víctima, convirtiéndose con el paso del tiempo en un espacio permanente de homenaje y recuerdo en Plaza de Mayo. La propuesta surgió el 16 de agosto de 2021, durante la denominada Marcha de las Piedras, organizada a través de redes sociales después de que la Argentina superara las 100.000 muertes por COVID-19.

En aquella convocatoria, miles de personas se acercaron a Plaza de Mayo y a la Quinta de Olivos para depositar piedras con los nombres de sus familiares fallecidos. La intención de los organizadores era que esas ofrendas permanecieran en el lugar como un homenaje permanente a las víctimas de la pandemia.