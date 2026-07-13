Qué hay detrás del acercamiento de Milei a los gobernadores y el plan del Gobierno para 2027

El Gobierno nacional comenzó a modificar su estrategia política con los gobernadores y abrió una nueva etapa de negociaciones con las provincias. Con la mirada puesta en las reformas que Javier Milei pretende aprobar en el Congreso y en el escenario electoral de 2027, la Casa Rosada busca ampliar su red de aliados y reducir el nivel de confrontación que caracterizó buena parte del vínculo con los mandatarios provinciales.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete aparece como una pieza central de ese cambio. El exministro del Interior asumió la coordinación de los ministerios con la misión de profundizar el diálogo con las provincias y construir los consensos legislativos que necesita el Ejecutivo para avanzar con su agenda. La presencia de numerosos gobernadores en su jura fue leída dentro del oficialismo como una señal de apertura hacia los sectores que el Gobierno necesita para sostener sus reformas.

El objetivo inmediato de la Casa Rosada es conseguir respaldo para una serie de proyectos económicos y políticos. Entre las prioridades aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cambios en el régimen presupuestario, el denominado Súper RIGI y modificaciones vinculadas con Inocencia Fiscal. La eliminación de las PASO también permanece en la agenda, aunque enfrenta mayores dificultades para reunir los votos necesarios.

La negociación con los gobernadores incluye además la discusión por los recursos nacionales destinados a las provincias. Este lunes, Santilli recibió en Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en el marco de las conversaciones por asistencia financiera. La estrategia oficial busca vincular la atención de las necesidades provinciales con la construcción de acuerdos políticos para acompañar las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso.

La nueva metodología representa un cambio respecto de los primeros años de la administración libertaria. Milei llegó al poder con una fuerte confrontación contra buena parte de la dirigencia provincial y con una estructura política limitada en el territorio. Ahora, el Gobierno reconoce la necesidad de fortalecer los vínculos con los mandatarios que controlan bloques legislativos y estructuras políticas en sus distritos.

El rol de Santilli y la mirada puesta en 2027

Santilli quedó al frente de la negociación política con los gobernadores. Su experiencia en el PRO y los vínculos construidos con dirigentes provinciales forman parte de los motivos por los que la Casa Rosada le asignó esa tarea tras su paso por el Ministerio del Interior.

La estrategia, sin embargo, no implica que La Libertad Avanza abandone su proyecto electoral propio. Mientras Santilli desarrolla las conversaciones con los gobernadores, Karina Milei mantiene el control del armado partidario y de las decisiones vinculadas con las elecciones de 2027. Fuentes y análisis políticos publicados en los últimos días coinciden en que la negociación institucional y la construcción electoral avanzan por carriles relacionados, pero no idénticos.

El oficialismo busca llegar a la próxima elección presidencial con una estructura política más amplia que la que tenía en 2023. Para eso necesita sostener el programa económico, aprobar las reformas pendientes y construir acuerdos con dirigentes provinciales capaces de garantizar gobernabilidad y respaldo parlamentario.

Neuquén, dentro del mapa de gobernadores que mira la Casa Rosada

Neuquén también aparece dentro del escenario político que el Gobierno nacional busca consolidar. El gobernador Rolando Figueroa participó de la jura de Santilli como jefe de Gabinete, junto a otros mandatarios provinciales, en una ceremonia que Casa Rosada utilizó para exhibir una nueva señal de diálogo federal.

La presencia de Figueroa cobra relevancia por el peso estratégico de Neuquén y Vaca Muerta en la agenda económica nacional. En un escenario en el que el Ejecutivo necesita acuerdos con las provincias para impulsar reformas y sostener su programa, el vínculo con el gobierno neuquino forma parte de las relaciones políticas que la Nación busca preservar.

La nueva estrategia de Milei combina negociación legislativa, recursos para las provincias y construcción política rumbo a 2027. El Gobierno no abandonó sus objetivos ni su agenda de reformas, pero comenzó a modificar el método para alcanzarlos: menos confrontación directa con los gobernadores y una mayor búsqueda de acuerdos que le permitan ampliar su base de sustentación política.