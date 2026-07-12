La Casa Rosada ya trabaja en la reelección de Milei para 2027

El Gobierno nacional comenzó a trabajar en la estrategia electoral para buscar la reelección de Javier Milei en 2027 y abrió una etapa de conversaciones con gobernadores y fuerzas aliadas. El objetivo fue explicitado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, durante una actividad partidaria en Misiones.

“Ahora hay que trabajar para la reelección de Javier Milei”, planteó la funcionaria ante dirigentes de La Libertad Avanza. La definición marcó el inicio formal de un armado que la Casa Rosada comenzó a proyectar mientras intenta avanzar con una reforma de las reglas electorales.

Uno de los ejes de la estrategia es ampliar la base de sustentación política del oficialismo. Para eso, el Gobierno inició contactos con gobernadores que acompañaron distintas iniciativas de la administración libertaria en el Congreso y con espacios que podrían confluir en un esquema electoral común en 2027.

En ese escenario aparece la discusión sobre la eliminación de las PASO y la eventual implementación de listas colectoras. Este último mecanismo permitiría que distintas fuerzas políticas acompañen una misma candidatura presidencial y, al mismo tiempo, presenten sus propias listas de legisladores.

La propuesta busca ofrecer una alternativa a sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y espacios provinciales que podrían respaldar la candidatura presidencial de Milei sin perder su identidad política en cada distrito. Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencias entre potenciales aliados y diferencias dentro del propio esquema oficialista.

Las negociaciones territoriales forman parte de una estrategia en la que el Gobierno pretende evitar confrontaciones innecesarias con los gobernadores y construir acuerdos de manera anticipada. La Casa Rosada considera que los mandatarios provinciales serán actores centrales en la conformación del mapa electoral de 2027.

El debate electoral ya comenzó a instalarse dentro del oficialismo. Mientras La Libertad Avanza busca reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma en el Congreso, el entorno presidencial trabaja en el armado político que tendrá como principal objetivo conseguir un segundo mandato para Javier Milei.