Hotesur-Los Sauces: la Justicia separó los juicios y fijó fechas para Cristina Kirchner y su hijo Máximo

El Tribunal Oral Federal N°5 resolvió separar las causas Hotesur y Los Sauces, que habían llegado unificadas a la etapa de juicio oral, y fijó las fechas para el inicio de ambos debates, en los que están acusados Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, entre otros imputados. El primer juicio será el correspondiente a Los Sauces, que comenzará el 23 de octubre de 2026 a las 10. El debate por Hotesur se iniciará el 19 de marzo de 2027, también a las 10. Ambos procesos serán presenciales.

La decisión fue adoptada por los jueces Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni, quienes consideraron que, aunque los expedientes tienen conexiones y algunos imputados en común, presentan objetos procesales, sociedades, fuentes de fondos y elementos de prueba diferentes.

Según el tribunal, mantener ambos debates juntos podía extender el proceso durante más de dos años debido al volumen de la prueba y a la cantidad de testigos. Cada expediente cuenta con cerca de 200 testigos propios, aunque existe coincidencia parcial entre las listas.

En la causa Los Sauces, la investigación analiza presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas con contratos de alquiler y otras operaciones realizadas a través de la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner. La acusación sostiene que empresas vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López fueron sus principales clientes durante el período investigado.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Los Sauces habría recibido entre 2009 y 2016 alrededor de $25,9 millones en concepto de alquileres de empresas de los grupos Báez e Indalo, una suma que habría representado cerca del 88% de la facturación de la sociedad durante esos años. Se trata de una acusación que deberá ser discutida durante el juicio oral.

El expediente Hotesur, en tanto, investiga una presunta maniobra de lavado de activos relacionada con los hoteles de la familia Kirchner y pagos realizados por empresas vinculadas al Grupo Báez a través de la firma Valle Mitre.

La acusación sostiene que parte de fondos provenientes de negocios vinculados con la obra pública en Santa Cruz habría ingresado al patrimonio de la familia mediante operaciones presentadas como actividades hoteleras. La hipótesis será sometida a debate y prueba durante el proceso oral.

Con el desdoblamiento dispuesto, Los Sauces será el primero de los dos procesos en llegar a juicio. El tribunal habilitó además jornadas adicionales para garantizar la continuidad de ese debate, debido al volumen de prueba y a las agendas de los magistrados.

Cristina y Máximo Kirchner deberán afrontar así dos procesos orales separados, mientras que entre los restantes acusados aparecen empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, según la causa y los hechos atribuidos a cada uno.

La decisión del TOF 5 establece el cronograma de los debates, pero no modifica las acusaciones ni implica una declaración de culpabilidad. Las responsabilidades de los imputados deberán determinarse durante los respectivos juicios.