La actividad industrial y la construcción registraron nuevas caídas en febrero, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el caso de la industria, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró una baja interanual del 8,7%, mientras que la construcción se contrajo 0,7% frente al mismo mes del año pasado.

En la comparación mensual, ambos sectores también retrocedieron: la industria cayó 4% respecto de enero y acumuló una contracción del 6% en lo que va del año, mientras que la construcción descendió 1,3% en el mes. En este contexto, el informe oficial señaló que 14 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron caídas interanuales, lo que evidencia un retroceso generalizado de la actividad.

Entre los rubros con mayores bajas se destacaron productos textiles (33,2%), maquinaria y equipo (29,4%) y vehículos automotores y autopartes (24,6%), junto con otros sectores vinculados a la producción industrial. También se observaron caídas en alimentos y bebidas (6,9%), uno de los segmentos de mayor peso en el índice general. En contraste, solo dos rubros mostraron crecimiento: refinación del petróleo (19,7%) y sustancias y productos químicos (3,7%).

En cuanto a la construcción, el indicador mostró un comportamiento mixto. Si bien hubo una caída mensual, en el acumulado del primer bimestre se registró una leve suba del 0,3%. Asimismo, el consumo de insumos reflejó fuertes subas en algunos materiales, como hormigón elaborado (15,7%) y pinturas (14%), pero también bajas significativas en otros, como pisos y revestimientos cerámicos (25%) y yeso (18,9%). Como dato complementario, el organismo informó que el empleo registrado en la construcción —con datos a enero— mostró una suba interanual del 3,6%, con un total de 386.177 puestos de trabajo formales.

En este contexto, los indicadores reflejan una dinámica desigual en ambos sectores, con caídas en la actividad pero algunos signos puntuales de recuperación en determinados rubros.