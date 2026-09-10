Inflación: el Gobierno destacó el dato de agosto y apuntó a la baja

El Gobierno celebró el dato de inflación de agosto luego de que el INDEC informara una suba mensual del 1,7%, la menor variación registrada en lo que va de 2026. El índice acumuló un 21,3% durante los primeros ocho meses del año y se convirtió en un nuevo argumento de la Casa Rosada para destacar la desaceleración de los precios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los primeros funcionarios en reaccionar tras la publicación del IPC. A través de sus redes sociales destacó que se trató de la inflación más baja en 14 meses y remarcó que el resultado también representó el menor registro para un mes de agosto desde 2017.

Caputo también puso el foco en la composición del índice. La inflación núcleo fue del 1,8%, mientras que los precios estacionales registraron una caída del 0,9% y los regulados aumentaron 2,2%. Para el ministro, estos componentes permiten observar la evolución de los precios más allá del resultado general.

Otro de los datos destacados por Economía fue el comportamiento de Prendas de vestir y calzado, que registró una baja del 0,6% durante agosto. Según señaló Caputo, fue la segunda reducción consecutiva de esa división y la séptima caída nominal en los últimos 20 meses.

El dato también tuvo una rápida repercusión en la cuenta del presidente Javier Milei, quien compartió la publicación del INDEC y respondió con un mensaje de celebración dirigido al ministro: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”. De esta manera, el jefe de Estado volvió a respaldar públicamente la gestión económica de Caputo.

Otro funcionario que destacó el resultado fue Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En redes sociales sostuvo que, si las políticas económicas continúan en la misma dirección, la Argentina llegará a una inflación comparable con la de un “país normal”.

El IPC de agosto marcó así una nueva desaceleración respecto de los registros anteriores, aunque el acumulado anual todavía alcanzó el 21,3%. El Gobierno tomó el resultado como una señal favorable para su programa económico y volvió a poner el control de la inflación entre los principales resultados de su gestión.

El dato oficial llegó además en un contexto en el que los distintos componentes de la inflación tuvieron comportamientos diferentes. Mientras los precios estacionales contribuyeron a moderar el índice, los regulados tuvieron una variación superior al promedio general y la inflación núcleo se ubicó apenas por encima del IPC.