Inflación mayorista: los precios subieron 2,1% en agosto y aceleraron por encima del IPC

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto y acumularon una suba del 19,1% durante los primeros ocho meses de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato mostró una aceleración de 1,3 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) había registrado un incremento del 0,8%.

La variación de agosto también quedó por encima de la inflación minorista, que había sido del 1,7% en el mismo mes. En la comparación interanual, el IPIM acumuló un aumento del 29,8%.

El resultado estuvo explicado por una suba del 2,1% en los productos nacionales y del 2,9% en los productos importados. Estos últimos tuvieron, por lo tanto, un incremento superior al promedio general del indicador.

Dentro de los productos nacionales, los movimientos de los distintos sectores tuvieron comportamientos diferentes. Entre los componentes que incidieron sobre el resultado se destacó petróleo crudo y gas natural, mientras que el comportamiento de los productos manufacturados y de los bienes primarios también formó parte de la evolución mensual del índice.

El dato de agosto marcó un cambio respecto del mes anterior. En julio, los precios mayoristas habían subido apenas 0,8%, impulsados en ese momento por una baja en los valores de petróleo crudo y gas que había contribuido a moderar el resultado general.

Además del IPIM, el INDEC informó la evolución de otros indicadores del sistema de precios mayoristas. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, aumentó 2,3% en agosto, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró una suba del 2,3%.

Los precios mayoristas miden la evolución de los valores de los bienes comercializados en el mercado interno antes de su llegada al consumidor final. Por eso, el indicador permite observar la evolución de los costos en distintos puntos de la cadena productiva y comercial, aunque su variación no implica que el mismo porcentaje se traslade automáticamente a los precios minoristas.

Con el resultado de agosto, el IPIM acumula 19,1% en lo que va de 2026, mientras que en los últimos doce meses el incremento llegó al 29,8%. El registro se conoció seis días después del dato de inflación minorista, que mostró una suba del 1,7% durante agosto.