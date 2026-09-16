El vínculo entre las gestiones de Estados Unidos y Argentina, encabezadas por Donald Trump y Javier Milei, volvió al centro de la polémica. La causa fue la presencia de ejercicios militares practicados de manera conjunta entre marines y fuerzas de la Armada Argentina en Tierra del Fuego. Las maniobras se difundieron en las redes sociales y no tardaron en viralizarse.

Suceden luego del anuncio del gobierno de Milei de fortalecer la presencia militar nacional en el Atlántico Sur. También tras el avance del impulso de la construcción de la Base Naval Integrada. Una zona estratégica de la provincia austral que fue recorrida por el ministro de Defensa, Carlos Presti, el canciller Pablo Quirno y los jefes del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y de la Armada, Carlos Romay.

Las críticas del intendente de Río Grande

Una de las críticas al despliegue de las fuerzas estadounidenses vino por parte del intendente de Río Grande, Martín Pérez. "La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas", cuestionó.

Polémica por ejercicios militares entre Marines de EE.UU. y la Armada en Tierra del Fuego

Los ejercicios militares de Estados Unidos en la región más austral de Argentina fueron aprobados por decretos de necesidad y urgencia por parte del Presidente. Esto ocurrió a sabiendas de que la cooperación entre ambos países sería reprobada por la oposición en el Congreso.

El contexto geopolítico y el armamento

Con libertad para actuar en el Mar Argentino, la presencia norteamericana se suma al armamento que la Fuerza Armada Argentina sumó durante gestiones de Joe Biden y Donald Trump. Entre ellos se encuentran los 24 aviones F-16 para la Fuerza Aérea, de origen estadounidense aunque comprados a Dinamarca. Hasta ahora llegaron seis. Hay intención, además, de comprar vehículos blindados y los helicópteros Black Hawk para el Ejército. Más fusiles a Israel, el otro aliado.

La polémica por los ejercicios militares en Tierra del Fuego refleja la tensión política que genera la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos. Mientras el oficialismo defiende la estrategia de alineamiento con Washington, la oposición cuestiona la falta de aprobación del Congreso y la presencia de tropas extranjeras en una zona estratégica del país. Para más información sobre el despliegue militar, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Ministerio de Defensa.