La interna que golpea a la Aduana puso a José Velis al borde de la salida

La salida momentánea de José Andrés Velis de la Dirección General de Aduanas expuso una interna que atraviesa a uno de los organismos más sensibles del Gobierno. El funcionario pidió una licencia de 15 días en medio de un escenario marcado por el desgaste de la gestión y una disputa política por la conducción de la Aduana.

En la Casa Rosada, por el momento, sostienen que no existe un cambio confirmado en la conducción del organismo. Sin embargo, distintas versiones coinciden en que la situación de Velis quedó bajo análisis y que su eventual salida definitiva podría generar un nuevo movimiento dentro de la estructura del Gobierno.

Velis, de 67 años, tiene más de cuatro décadas de trayectoria dentro de la Aduana. Había alcanzado la jubilación, pero en octubre de 2024 fue convocado nuevamente por el Gobierno de Javier Milei para ponerse al frente del organismo durante la reestructuración que derivó en la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El funcionario conoce especialmente las áreas operativas. A lo largo de su carrera pasó por puestos vinculados con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Puerto de Buenos Aires y distintas dependencias de control aduanero. Pero en los últimos meses su gestión quedó atravesada por dificultades que exceden la conducción política.

Uno de los principales problemas está relacionado con la situación del personal. Según la reconstrucción publicada por Noticias Argentinas, los trabajadores aduaneros atraviesan un escenario de salarios deteriorados, falta de actualización de haberes y una reducción de la dotación producto de una importante cantidad de retiros voluntarios.

La situación generó un escenario especialmente complejo para la conducción. La Aduana tiene bajo su responsabilidad el control de las mercaderías que ingresan y salen del país a través de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, por lo que la falta de personal impacta directamente sobre una de las áreas centrales del comercio exterior.

El sindicato que representa a los trabajadores aduaneros, SUPARA, viene advirtiendo sobre la falta de recursos humanos y sostiene que esa situación puede favorecer el contrabando y afectar al comercio formal y a la industria nacional.

La disputa por el control de la Aduana

A ese desgaste se sumó un componente político. Velis es identificado con el sector del asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los principales actores del Gobierno, y su posición quedó involucrada en la disputa interna por el control de distintas áreas de la administración.

Según la reconstrucción de Noticias Argentinas, sectores vinculados con Karina Milei aparecen interesados en colocar a una persona de confianza al frente de la Aduana. Se trata de un organismo estratégico por su peso en la recaudación, el comercio exterior y los controles fronterizos.

Otra de las miradas dentro del oficialismo apunta al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario viene planteando la necesidad de avanzar con reformas profundas en la Aduana y, de acuerdo con distintas versiones, Velis no habría acompañado algunos de esos cambios.

Así, la licencia quedó atravesada por dos factores diferentes pero conectados: el desgaste interno de una estructura con menos personal y recursos y la pelea política por quién tendrá influencia sobre la Aduana.

La situación también ocurre después de diferentes cuestionamientos sobre el funcionamiento del organismo. Entre ellos aparece un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó deficiencias en el sistema de cámaras utilizado para los controles aduaneros, además de las discusiones por el esquema de seguridad y escaneo en el Aeropuerto de Ezeiza.

Mientras Velis permanece de licencia, también comenzaron a circular posibles nombres para una eventual sucesión. Uno de los que aparece con mayor fuerza es Andrés Kunisz, actual subdirector de Control Aduanero, aunque hasta el momento no existe una designación oficial.

La situación tiene además una particularidad: las versiones sobre el futuro de Velis todavía no son completamente coincidentes. Mientras algunas fuentes sostienen que presentó su renuncia y que no regresará al cargo, desde el Gobierno mantienen públicamente la versión de que se encuentra de licencia y que no hay cambios confirmados.

Por eso, más allá de los próximos pasos administrativos, la licencia de Velis ya dejó expuesta una disputa por el manejo de un organismo clave. La definición sobre su continuidad podría convertirse en otro capítulo de la interna que atraviesa al Gobierno y en una señal sobre quién gana influencia en áreas estratégicas de la administración libertaria.