La Policía de la Provincia del Neuquén, a través de la Dirección Antinarcóticos, comenzó este lunes con la Clínica de Canes Detectores, un programa de capacitación intensiva que se extenderá hasta este viernes en diversos puntos estratégicos de la ciudad de Neuquén. Esta capacitación, que cuenta con la colaboración de Aduana, tiene como objetivo optimizar el trabajo de los binomios conformados por guías y canes, mejorando su eficacia en la lucha contra el narcotráfico.

En entrevista en La mañana es de la Primera por AM550, el Comisario Mayor Nelson Peralta, Director Antinarcóticos, detalló los objetivos de esta capacitación. "Se trata de una clínica que busca profundizar en el trabajo de los binomios, ver qué detalles se pueden mejorar para optimizar la labor operativa", señaló Peralta. La iniciativa, que se lleva a cabo con instructores certificados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se realiza con el fin de fortalecer las capacidades de los canes y sus guías. "Contamos con instructores y auxiliares que ya están certificados y que compartirán valiosos conocimientos y experiencias", afirmó el comisario.

Los canes que participan en esta clínica fueron certificados en noviembre del año pasado y, según Peralta, algunos de ellos ya venían trabajando activamente en la lucha contra el narcotráfico. "Los canes que tenemos son de la raza Pastor Ovejero Alemán, una línea de trabajo que ha demostrado ser muy efectiva para este tipo de tareas", destacó. La elección de esta raza se debe a sus cualidades de agudeza y resistencia, características esenciales para la labor en los operativos de control y detección de sustancias ilícitas.

En cuanto a los resultados de la capacitación, el comisario explicó que el objetivo es asegurarse de que tanto los canes como los guías estén en las mejores condiciones posibles para enfrentar los desafíos operativos. "El objetivo de esta clínica no solo es mejorar las habilidades, sino también garantizar que el binomio esté preparado para cualquier situación que se presente", agregó.

Además, Peralta destacó la importancia de la experiencia adquirida por los instructores de Aduana, que trabajan en el contexto de fronteras y transporte de carga. "Este conocimiento específico es muy valioso, especialmente en nuestra región, que está tan cerca de las fronteras", enfatizó.

Finalmente, Peralta expresó su satisfacción por los avances logrados en la capacitación de los canes y guías, y destacó la relevancia de este proceso para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la provincia. "Contar con estos profesionales y con el respaldo de Aduana nos permite tener una validación judicial mucho más sólida, lo que fortalece el trabajo operativo y asegura la eficacia de los procedimientos", concluyó el comisario.