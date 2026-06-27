Acorralado por su situación judicial, Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete

Pocas horas después del regreso de Javier Milei al país, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, acorralado por la investigación judicial en torno a su patrimonio, presentó su renuncia. Había asumido en ese cargo el 4 de noviembre pasado.

Hace escasas 24 horas, Javier Milei se había referido a la suerte de Adorni dentro del Gobierno nacional. "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada", afirmó el Presidente desde España.

Al igual que en televisión, el tiempo en la coyuntura política argentina también fue tirano. Sin una definición de la Justicia, que avanza en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, y las presiones de legisladores opositores, que pretendían su interpelación en el Congreso, fue el propio jefe de Gabinete quien dio un paso al costado, horas antes de que la Selección argentina de fútbol masculino cierre la fase de grupos del Mundial ante Jordania.

A las 18.38 de este sábado 27 de junio, Adorni publicó una extensa carta en su cuenta de X, en la que afirmó: "Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin".

"Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", enfatizó.

Vocero, primero; jefe de Gabinete, luego

El ahora ex funcionario nacional había asumido como vocero presidencial tras la llegada de Milei al gobierno nacional en 2023. Luego a finales de octubre de 2025, se convirtió en jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

En marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de una suba ilícita de su patrimonio.

En la carta de despedida pública, Adorni volvió a negar las acusaciones y rechazó las "mentiras que se han dicho", como "mansiones, autos lujosos, granjas cripto operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pen drive lleno de dólares".

Cambios inminentes en el organigrama

Para aminorar el impacto de la renuncia de Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el asesor Santiago Caputo trabajan en el reordenamiento del organigrama del Gobierno nacional. Entre las medidas se baraja la posibilidad de que el Ministerio del Interior vuelva a la órbita de la Jefatura de Gabinete.