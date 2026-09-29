El presidente Javier Milei les envió un mensaje directo a los inversores franceses antes de viajar a París para participar de la Argentina Week: aseguró que son bienvenidos a venir a la Argentina y “llenarse los bolsillos”, al tiempo que sostuvo que esas ganancias se traducirán en empleo y prosperidad para el país.

Inversiones, RIGI y Vaca Muerta

La declaración fue realizada durante una entrevista con el medio francés Le Point, cuya primera parte se conoció este martes. En ese marco, Milei destacó que su Gobierno protege el derecho de propiedad y los contratos y utilizó ese argumento para convocar a empresas europeas a invertir en el país.

El mandatario también defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) frente a los cuestionamientos de sectores de la oposición. Milei calificó esas críticas de manera despectiva y sostuvo que quienes cuestionan el esquema no comprenden el funcionamiento de la economía. En esa línea, comparó a sus adversarios con los Hermanos Macana de Los Autos Locos y afirmó que necesitarían un ábaco para realizar una suma.

Para respaldar su posición, el Presidente mencionó la evolución de algunos indicadores vinculados con YPF y el sector energético. Según sus propios datos, señaló que las acciones de la petrolera habían llegado a US$3 durante el kirchnerismo y que actualmente superan los US$50. También afirmó que la balanza energética pasó de un déficit de US$5.000 millones a un superávit de US$10.000 millones.

Milei sostuvo además que las exportaciones argentinas superarán los US$100.000 millones durante este año y proyectó que podrían ubicarse entre US$180.000 millones y US$200.000 millones en 2031. Esas cifras forman parte de los argumentos que el Gobierno busca presentar ante empresarios y potenciales inversores durante la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

En su diálogo con el medio francés, Milei también se refirió a su relación con Emmanuel Macron, a quien definió como un amigo y con quien mantendrá una reunión bilateral durante su estadía en París. El Presidente destacó además el papel que, según su visión, tuvieron Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para conseguir respaldo europeo en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Milei, en la Argentina Week de París

La agenda de la Argentina Week estará concentrada en la búsqueda de inversiones y oportunidades comerciales. El programa contempla exposiciones y encuentros sobre energía, minería, agro, salud, biotecnología, tecnología, inteligencia artificial y el sector nuclear, además de reuniones vinculadas con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Sobre el acuerdo comercial entre ambos bloques, Milei cuestionó los argumentos de quienes sostienen que el libre comercio puede perjudicar a las economías. Francia mantiene una posición crítica frente al entendimiento por las objeciones de sectores de su producción agropecuaria, que advierten sobre la competencia de los productos provenientes del Mercosur.

El Presidente también habló sobre las posibles protestas de sectores de izquierda durante su visita a Francia y aseguró que, si se producen manifestaciones en su contra, las considera “un honor”. En otro tramo de la entrevista, volvió a defender su orientación económica y cuestionó el rumbo que, según su interpretación, mantienen distintos gobiernos europeos.

La visita a París comenzará este miércoles y tendrá como uno de sus principales momentos el encuentro bilateral con Macron en el Palacio del Elíseo. Milei también participará de la jornada central de la Argentina Week en la sede de la OCDE, donde el Gobierno buscará mostrar oportunidades de inversión y el marco normativo vigente para distintos sectores de la economía argentina.