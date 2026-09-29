Alberto Weretilneck se sube este martes al avión presidencial rumbo a París junto a Javier Milei y otros 12 mandatarios para participar de la Argentina Week, pero el viaje tiene para Río Negro una escala mucho más importante que la simple foto con el Presidente: el gobernador compartirá con Rolando Figueroa una de las principales mesas energéticas del encuentro, donde el gas argentino será puesto frente a empresarios y potenciales inversores internacionales.

Y ahí aparece el verdadero peso de la agenda. Weretilneck y Figueroa serán los dos gobernadores convocados al panel "Argentinean Gas in the World Market", en una jornada que tendrá a la energía como uno de sus ejes centrales. Del otro lado estarán empresarios de peso como Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, y Egber Laege, de SEFE Group. La discusión no será solamente sobre cuánto gas hay debajo de Vaca Muerta, sino sobre cómo convertir ese recurso en una plataforma para vender energía al mundo.

Mientras tanto, Milei buscará aprovechar la Argentina Week para mostrar en París una Argentina que pretende dejar atrás la imagen de país cerrado a las inversiones. La agenda incluirá energía, minería, agroindustria, tecnología, comercio y otros sectores productivos, con una fuerte presencia de ejecutivos de grandes compañías internacionales. El Presidente, además, tiene prevista una reunión con Emmanuel Macron, en una gira que combina negocios, diplomacia y política.

En ese escenario, Weretilneck no llega con las manos vacías. Río Negro pretende exhibir su potencial en hidrocarburos, minería y producción, pero también poner sobre la mesa un problema que ya empezó a golpear las puertas del Alto Valle: si Vaca Muerta crece, también crecerán las necesidades de rutas, viviendas, servicios, conectividad, transporte y planificación urbana.

Por eso, detrás de los empresarios, los hoteles de París y las reuniones de alto nivel aparece una discusión bastante más terrenal. ¿Qué pasará con las ciudades del Alto Valle si la expansión energética acelera el movimiento económico y demográfico de la región? El Gobierno rionegrino viene intentando instalar esa pregunta y el contacto con el urbanista Carlos Moreno, creador del concepto de la "Ciudad de los 15 minutos", forma parte de esa estrategia.

De hecho, la agenda que Weretilneck llevará a Francia contempla avanzar en un acuerdo para planificar el crecimiento de Río Negro y anticipar las demandas de infraestructura, servicios y conectividad. El Tren del Valle, la movilidad regional y la planificación del territorio aparecen así vinculados a una discusión mucho más grande: cómo preparar hoy las ciudades para una economía que pretende multiplicar la actividad energética durante las próximas décadas.

La agenda que excede al gas

La foto de París no será solamente empresarial. Milei viajará acompañado por una delegación de 13 gobernadores y el listado tiene un dato político imposible de ignorar: no estarán los mandatarios del peronismo opositor y tampoco varios gobernadores que suelen tener peso en las negociaciones parlamentarias con la Casa Rosada. Weretilneck sí estará. Y estará sentado en una mesa donde Nación pretende mostrar respaldo federal a su programa económico en el momento más duro de su gestión, con el Riesgo País en aumento a diario.

Así, mientras hacia afuera el mensaje será "Argentina busca inversiones", hacia adentro la imagen tendrá otra lectura. Milei mostrará en París que consiguió reunir a una parte importante de los gobernadores alrededor de una agenda productiva común. No es un detalle menor para un Gobierno que necesita negociar con las provincias cada uno de los proyectos que pretende llevar al Congreso.

Y Weretilneck queda parado exactamente en ese cruce. Río Negro necesita inversiones para desarrollar su matriz energética y productiva, mientras que Nación necesita exhibir gobernadores dispuestos a sentarse en la misma mesa. La coincidencia de intereses explica buena parte de la postal que comenzará a construirse en París.

El gobernador rionegrino ya tuvo una experiencia similar en marzo, cuando participó de la primera Argentina Week en Nueva York y mantuvo reuniones con bancos y empresas para mostrar oportunidades de inversión en energía, minería, producción agropecuaria, ganadería y turismo. Ahora cambia Manhattan por París y vuelve a intentar vender la provincia ante capitales internacionales.

La diferencia es que esta vez el escenario energético tendrá mucho más peso. TotalEnergies, ENI, Glencore, Rio Tinto, Eramet y otras compañías vinculadas con energía y minería aparecen entre los actores convocados. También estarán figuras fuertes del empresariado argentino, como Horacio Marín, de YPF, y Marcelo Mindlin, de Pampa Energía.

En medio de semejante vidriera, Weretilneck tendrá que hacer valer la carta rionegrina. No solamente el petróleo y el gas. También la minería, la infraestructura y las posibilidades que se abren alrededor de Vaca Muerta. Porque la pelea por las inversiones no se libra solamente en los pozos: también se define en las rutas, los trenes, los puertos, la energía disponible y las ciudades capaces de soportar el crecimiento.