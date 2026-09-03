Javier Milei le agradeció a José Antonio Kast por el respaldo por Malvinas y pidió cooperación

El presidente Javier Milei le agradeció a su par chileno, José Antonio Kast, por el respaldo de Chile al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y le pidió colaboración para evitar la consolidación de actividades consideradas ilegales por la Argentina en esa zona del Atlántico Sur. El planteo se produjo durante la reunión bilateral que ambos mandatarios mantuvieron este jueves en el Palacio de La Moneda, en Santiago.

Kast ratificó el respaldo de su Gobierno a los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Además, sostuvo la necesidad de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Por su parte, Milei valoró el tradicional respaldo chileno a la posición argentina y señaló que se tendrán en cuenta los esfuerzos de Santiago para evitar actividades logísticas unilaterales vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa. Según el comunicado conjunto, la Argentina considera que esas actividades son contrarias a resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro se produjo horas antes de la cadena nacional que Milei tiene previsto encabezar para referirse al reclamo argentino por las islas. El tema adquirió mayor relevancia en los últimos días luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos frente a la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Otro de los puntos centrales de la reunión fue el Estrecho de Magallanes. Los gobiernos argentino y chileno coincidieron en que el régimen jurídico del paso está establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, ambos considerados plenamente vigentes y de carácter definitivo. En ese marco, el comunicado ratificó que esos instrumentos establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho.

La definición se produjo luego de la tensión generada por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien había realizado referencias a la soberanía argentina sobre el área. Tras esas expresiones, Chile había presentado una protesta y la Cancillería argentina había buscado encauzar la situación a partir de los tratados vigentes. La declaración conjunta de Milei y Kast volvió a dejar asentada la posición de ambos gobiernos.

Más allá de las cuestiones territoriales, los mandatarios calificaron como prioritaria la coordinación entre Argentina y Chile y acordaron mantener la frecuencia del diálogo bilateral al más alto nivel. También destacaron el avance de nuevos protocolos vinculados con el Tratado de Integración y Complementación Minera, con el objetivo de facilitar proyectos binacionales de gran escala a ambos lados de la cordillera.

La seguridad regional también formó parte de la agenda. Ambos gobiernos coincidieron en que el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia transnacional representan amenazas comunes y ratificaron su compromiso con el Acuerdo Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada. Chile, además, valoró el compromiso argentino de avanzar con la detención y extradición de Galvarino Apablaza, acusado por el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán.

En materia económica, los presidentes destacaron la complementariedad energética entre ambos países, con la Argentina como proveedor de gas y petróleo para Chile. También remarcaron el crecimiento del intercambio comercial y plantearon la necesidad de modernizar los pasos fronterizos para agilizar el movimiento de personas y mercaderías.

El comunicado incluyó además compromisos de cooperación en asuntos antárticos, entre ellos el trabajo conjunto en zonas protegidas y la continuidad de la Patrulla Antártica Naval Combinada. Ambos países también manifestaron su intención de impulsar una propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental.