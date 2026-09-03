Javier Milei le aceptó la renuncia a la síndica general del PAMI

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia de María Florencia Zicavo como síndica general del PAMI, una función vinculada con la fiscalización y el control interno del organismo que brinda cobertura médica y social a jubilados y pensionados.

La salida fue formalizada mediante el Decreto 860/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma establece que la renuncia tiene vigencia desde el 1° de septiembre y lleva las firmas de Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

El decreto se limita a aceptar la dimisión y agradecer a Zicavo por los servicios prestados durante su gestión. No brinda detalles sobre las razones de la renuncia ni anuncia a la persona que ocupará el cargo.

La Sindicatura General cumple funciones de control y fiscalización interna dentro del PAMI, por lo que la salida deja vacante un área relevante de la estructura del organismo.

Zicavo había asumido como síndica general del PAMI en abril de este año. Antes de llegar al organismo, se había desempeñado como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia.

Ahora, la conducción del PAMI deberá definir cómo se cubrirá la vacante. Hasta el momento no fue informado oficialmente ningún reemplazante.