Javier Milei reivindicó a Manuel Belgrano como precursor de las ideas de la libertad y lo vinculó con su modelo

El presidente Javier Milei reivindicó el pensamiento económico y político de Manuel Belgrano y lo vinculó con los principales lineamientos de su gestión. Durante la inauguración de la muestra Belgrano, la revolución de las ideas, realizada en el Museo de Casa Rosada, definió al prócer como “uno de los primeros introductores de las ideas de la libertad en nuestra tierra” y como “el primer economista moderno del Río de la Plata”.

La presentación se realizó en el marco de la Noche de los Museos, en la Ciudad de Buenos Aires. El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el senador bonaerense Diego Valenzuela, impulsor de la exposición.

En su discurso, Milei destacó las ideas de Belgrano sobre libertad, igualdad, seguridad y propiedad, y sostuvo que el creador de la bandera fue un defensor del derecho natural, al que consideró una de las bases de la sociedad occidental.

También resaltó su oposición a los monopolios y su defensa de la producción, el trabajo y el intercambio como motores de la riqueza.

La apertura económica, el eje del discurso presidencial

Más allá del homenaje histórico, Milei aprovechó la inauguración para establecer un paralelismo entre el pensamiento de Belgrano y el programa económico de su administración.

El Presidente enumeró los tres pilares que, según explicó, permitirán impulsar el crecimiento del país: desregulación, apertura de la economía y desarrollo del capital humano.

En ese marco, cuestionó las políticas económicas del gobierno anterior y particularmente el modelo basado en un mercado interno protegido y con restricciones al comercio internacional. "Lo que hizo Argentina fue cerrarse cada vez más, y cada vez nos hicimos más pobres", afirmó.

Además, aseguró que cuando llegó al Gobierno el país comercializaba con el 10% del planeta y que actualmente ese alcance llega al 30%. También sostuvo que su administración cerró más de 500 acuerdos comerciales.

Milei anticipó sus objetivos comerciales para 2031

Durante su exposición, el mandatario adelantó que uno de los objetivos de su gestión es ampliar considerablemente la inserción internacional de Argentina.

En ese sentido, manifestó que aspira a que para 2031 el país comercialice con el 90% del planeta. También ratificó su intención de continuar reduciendo impuestos y vinculó esa política con la necesidad de aliviar la carga económica sobre los argentinos.

En su discurso, mencionó una cifra de US$500.000 millones, a la que relacionó con la deuda total del país y con el objetivo de devolver recursos a los ciudadanos mediante la reducción de impuestos.

Con una mirada puesta en el escenario electoral de 2027, Milei también se mostró confiado en conseguir la reelección y planteó que su programa económico debería recuperar las ideas que atribuye a Belgrano.

Si tuviera que proponer un programa económico, diría que hagamos el de Belgrano, en el que volveremos a ser grandes nuevamente. Él vio el futuro del país a través de la libertad", sostuvo.

Una muestra para conocer otras facetas de Manuel Belgrano

Antes de la intervención presidencial, Diego Valenzuela explicó el propósito de la exposición y destacó la necesidad de ampliar el conocimiento sobre la trayectoria del prócer.

"No se trata de bajar a Belgrano del cuadro ni de la estatua, sino de conocer más su vida y ampliar el conocimiento que se tiene sobre él", expresó el senador bonaerense.

El senador bonaerense Diego Valenzuela fue el impulsor del a muestra sobre Belgrano que Javier Milei inauguró este sábado 14 de noviembre en el Museo de la Casa Rosada - Foto: Noticias Argentinas

La muestra reúne distintas facetas de Manuel Belgrano, con especial atención a su formación intelectual, sus ideas anteriores a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar.

El objetivo es recuperar una dimensión menos conocida del creador de la bandera: su actividad como economista, sus planteos sobre el desarrollo productivo y sus propuestas para organizar una sociedad que todavía no se había constituido como la Argentina actual.