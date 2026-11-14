Javier Milei inaugura una muestra sobre Manuel Belgrano en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei inaugurará este sábado 14 de noviembre la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, en el Museo de la Casa Rosada. La actividad se realizará en el marco de la Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires y contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del senador bonaerense Diego Valenzuela, impulsor de la exposición.

Será la primera participación de Milei en una de las jornadas culturales de los museos porteños desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023. Durante la inauguración, que tendrá transmisión oficial, el mandatario brindará unas palabras dedicadas al prócer argentino.

La exposición propone un recorrido por aspectos menos conocidos de Manuel Belgrano, más allá de su papel como creador de la bandera y protagonista de las guerras de la Independencia. El eje está puesto en sus ideas económicas, su formación intelectual y sus propuestas de transformación social anteriores a la Revolución de Mayo.

Una exposición sobre el Belgrano intelectual y economista

Según la presentación oficial de Casa Rosada, la muestra busca recuperar a un Belgrano que no se limitó a la actividad militar, sino que también pensó el desarrollo económico y social de estas tierras.

La propuesta destaca sus planteos sobre la educación, la producción, el progreso económico y la transformación de la sociedad. También aborda sus ideas anteriores a 1810 y el proceso por el cual terminó incorporándose a la carrera militar, pese a su formación intelectual.

Uno de los atractivos de la jornada será la participación del actor Mario Moscoso, quien interpretará a Domingo Faustino Sarmiento durante una recreación de la inauguración de la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo, realizada en 1873.

Cuándo y cómo visitar la muestra sobre Belgrano

Después de la inauguración oficial, la exposición podrá visitarse con entrada gratuita, de lunes a viernes, de 11 a 18 en el Museo de la Casa Rosada.

La iniciativa fue impulsada por Diego Valenzuela, quien invitó a conocer una faceta menos difundida del prócer. A través de sus redes sociales, el senador bonaerense destacó que la propuesta permite acercarse al intelectual, economista e impulsor de transformaciones que fue Belgrano antes de la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia.

El antecedente: Milei y su reivindicación económica de Belgrano

La inauguración también se inscribe en una lectura histórica que Milei ya había expresado públicamente. La última vez que el Presidente homenajeó a Manuel Belgrano fue el 20 de junio, durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario. En aquella oportunidad, lo definió como un precursor de la propiedad privada y el mérito, y lo presentó como el "primer intelectual liberal económico argentino".

Durante su discurso, Milei puso el foco en la dimensión económica del prócer y lo describió como un reformista ilustrado. Vinculó sus ideas con la crítica al mercantilismo y la defensa de la propiedad privada, la competencia y el mérito.

Al finalizar su exposición, sostuvo: "Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo. ¡Viva la patria!".

La nueva muestra vuelve a poner en primer plano esa interpretación del legado belgraniano, con un recorrido que busca ampliar el conocimiento sobre sus ideas y su actuación en los primeros años del proceso independentista.

El legado de Belgrano, más allá de la bandera

Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires y murió el 20 de junio de 1820. Su trayectoria estuvo marcada por una combinación de formación intelectual, compromiso político y participación militar.

Antes de convertirse en uno de los principales protagonistas de la independencia, desarrolló ideas vinculadas con la educación, la agricultura, el comercio y el desarrollo productivo. También promovió la creación de establecimientos educativos y defendió una mayor participación de las mujeres en la educación.

En 1812 creó la bandera argentina, que izó por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná. La decisión se produjo en plena lucha revolucionaria y fue uno de los hitos que consolidaron su lugar en la historia nacional.

Su figura también quedó asociada a una paradoja: pese a su protagonismo político y militar, murió en la pobreza y sin recibir en vida el reconocimiento público que posteriormente alcanzaría.

La muestra inaugurada por Milei propone recuperar precisamente esa dimensión menos conocida: la de un hombre que, además de participar en la construcción de la independencia, pensó cómo debía organizarse y desarrollarse la sociedad que estaba naciendo.