El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Peter Thiel, uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley, en una reunión orientada a explorar oportunidades de inversión en Argentina. El encuentro se realizó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto Pablo Quirno y forma parte de la agenda oficial para atraer capital extranjero en sectores estratégicos.

Quién es Peter Thiel, el magnate que recibió el Presidente

Thiel construyó su fortuna como cofundador de PayPal y consolidó su poder al convertirse en uno de los primeros inversores de Facebook, dos movimientos clave en la historia reciente de la tecnología.

Su perfil inversor incluye participaciones en empresas globales como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX, lo que lo ubica entre los actores más relevantes del ecosistema tecnológico.

La visita refuerza la intención del Gobierno de posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el desarrollo tecnológico y la llegada de capitales internacionales.