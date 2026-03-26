El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa con una intensa agenda de reuniones con funcionarios del Gobierno, mientras la justicia investiga su declaración jurada y los cuestionamientos sobre sus viajes privados. La agenda del funcionario busca mostrar un perfil enfocado en la gestión, alejándose de la controversia que aún genera debate en el ámbito político y judicial.

Este jueves, Adorni mantendrá encuentros con Diego Santilli, ministro del Interior, y Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, dos de los posibles candidatos para reemplazarlo en la Jefatura de Gabinete en caso de que la crisis se profundice. Además, se reunirá con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, con quien comparten aspiraciones electorales en la Ciudad de Buenos Aires y que ha estado en el centro de la polémica tras la difusión de imágenes de Adorni viajando en un avión privado a Punta del Este.

Blindar a Manuel Adorni es la estrategia clave de la Presidencia

El Gobierno busca blindar a Adorni mostrando su respaldo político y publicó imágenes del funcionario acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un intento por reforzar su imagen institucional y de continuidad en la gestión.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni defendió la transparencia de su patrimonio: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado. No tengo nada que esconder”. Además, afirmó que su patrimonio fue construido en el sector privado antes de ingresar a la función pública como vocero presidencial.

La investigación sobre su declaración jurada y los viajes que generaron controversia continúan en curso, mientras Adorni se esfuerza por mantener la estabilidad política y el foco en la gestión en un escenario complejo.