Javier Milei viaja a Chile y prepara su mensaje sobre Malvinas para la cadena nacional

El presidente Javier Milei tendrá este jueves una agenda marcada por la política internacional. Viajará temprano a Chile, participará de un encuentro de dirigentes de derecha y mantendrá una reunión bilateral con su par José Antonio Kast, antes de regresar a Buenos Aires para grabar el mensaje que difundirá por cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.

El mandatario partirá alrededor de las 7 desde Buenos Aires y llegará a Santiago para participar del Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso. Su exposición está prevista para la mañana, en un encuentro que reúne a dirigentes y referentes de la derecha internacional.

La agenda continuará con una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, y posteriormente con José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. El encuentro bilateral se producirá además en un momento de tensión diplomática entre ambos países por las recientes declaraciones vinculadas con la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

Kast ratificó este miércoles, antes de recibir a Milei, que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile y sostuvo que Argentina “no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control” sobre esa vía marítima. Al mismo tiempo, confirmó que mantendrá la reunión con el Presidente argentino y consideró que la cuestión está establecida por los tratados internacionales.

Expectativa por la cadena nacional de Milei

Milei regresará a Buenos Aires después del mediodía. El objetivo será llegar a la Casa Rosada para grabar, durante la tarde, el mensaje que será transmitido a las 21 por cadena nacional.

El contenido de la intervención presidencial se mantiene bajo reserva. La decisión de realizar la cadena surgió después de la reunión de Gabinete del martes, en la que el canciller Pablo Quirno presentó un informe sobre la estrategia diplomática argentina en torno a las islas.

La expectativa aumentó luego de las declaraciones de Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos sobre la disputa de soberanía. El Gobierno argentino interpretó esas palabras como una señal de relevancia, aunque hasta el momento no existe un anuncio estadounidense que implique un cambio formal de postura.

En ese contexto, también tomó fuerza la posibilidad de que Milei anuncie nuevas medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino. Entre las versiones que circulan aparece un eventual proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina, aunque el Gobierno mantiene el contenido de la cadena bajo estricto hermetismo.

La jornada concentrará así dos escenarios de la política exterior de Milei: su acercamiento con gobiernos y referentes de la derecha internacional y, horas después, un mensaje presidencial destinado a instalar nuevamente la cuestión Malvinas en el centro de la agenda nacional.