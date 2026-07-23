Jorge Macri: "Seguirán los operativos de seguridad en las villas y donde se concentre la delincuencia"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró que su administración continuará con los operativos de seguridad en las villas y en cualquier barrio donde el mapa del delito indique una alta concentración de hechos delictivos. La definición fue realizada durante una entrevista radial, en la que reafirmó el enfoque de su gestión en materia de seguridad.

"Vamos a defender el estilo de vida de la Ciudad, en paz y con orden", sostuvo Macri. Además, afirmó que el objetivo es garantizar la presencia del Estado en todos los barrios y aplicar las normas sin distinciones.

El mandatario explicó que los procedimientos no se limitan a los barrios populares. Señaló que también se desarrollan en sectores como Balvanera, Constitución, Bajo Flores y Liniers, donde, según los registros oficiales, se concentra una parte importante de la actividad delictiva. "Sabemos dónde se esconde el delito", remarcó.

Macri también sostuvo que su administración no permitirá que "lo peor del conurbano se instale en la Ciudad" y recordó otras medidas impulsadas por su gestión, como los operativos contra las casas ocupadas y la venta ilegal en la vía pública.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno se refirió al sistema de salud porteño y reiteró que las urgencias y emergencias seguirán siendo atendidas para todos, mientras que en los turnos programados se priorizará a los residentes de la Ciudad de Buenos Aires.