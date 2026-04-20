La ANSES informó que en mayo de 2026 los jubilados que perciben la jubilación mínima recibirán un aumento del 3,38%, acorde con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación de marzo registrada por el INDEC.

Este ajuste está diseñado para que los haberes mantengan su poder adquisitivo frente al incremento sostenido de los precios. Además, el organismo confirmó la continuidad del bono especial de $70.000, que se destina a quienes cobran la jubilación mínima y a aquellos cuyos ingresos por beneficios no superan el tope establecido.

El aumento no sólo es para jubilación mínima

El aumento no solo afecta a las jubilaciones mínimas, sino que también impacta en otras asignaciones y pensiones administradas por ANSES, ampliando así el beneficio a un sector más amplio de beneficiarios.

Jubilación mínima 2026: aumento y bono de ANSES confirmados para mayo

Como es habitual, el calendario de pagos se distribuirá durante el mes de mayo según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de la ANSES para evitar confusiones y organizar sus finanzas.

Este anuncio llega en un contexto en el que la actualización periódica de los haberes resulta fundamental para acompañar la inflación y sostener el nivel de vida de los jubilados y pensionados en Argentina.