La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 27 de mayo con el calendario de pagos correspondiente al mes de mayo de 2026. Según el cronograma oficial, este miércoles cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuyos documentos terminan en 4 y 5.

También reciben sus pagos los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI finalizados en 4 y 5.

Durante mayo, las prestaciones de ANSES registraron un aumento del 3,4%, en línea con el esquema de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, la jubilación mínima quedó establecida en $393.174,10. Además, quienes perciben el haber mínimo continúan recibiendo el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional.

En tanto, la jubilación máxima pasó a ubicarse en $2.645.689,40.

El calendario de pagos de mayo comenzó el pasado 11 de mayo y se reorganizó por la cantidad de feriados y días no laborables del mes.

Las fechas de cobro pueden consultarse a través del sitio oficial de ANSES y también mediante la aplicación Mi ANSES utilizando CUIL y clave de seguridad social.